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"Важно не упустить момент". Путин призвал широко внедрять цифровой рубль

"Важно не упустить момент". Путин призвал широко внедрять цифровой рубль - 17.07.2024, ПРАЙМ

"Важно не упустить момент". Путин призвал широко внедрять цифровой рубль

Российский президент Владимир Путин призвал активнее использовать цифровой рубль в экономике, хозяйственной деятельности и в сфере финансов. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T13:58+0300

2024-07-17T13:58+0300

2024-07-17T14:16+0300

владимир путин

россия

цифровой рубль

цфа

рынок цфа

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин призвал активнее использовать цифровой рубль в экономике, хозяйственной деятельности и в сфере финансов.В целом цифровые валюты президент назвал динамичным и перспективным направлением, востребованным в мире. Поэтому России важно не упустить момент, своевременно настроить правовую базу и регулирование для обращения цифровых финансовых активов (ЦФА). "Причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами", - подчеркнул он на совещании по экономическим вопросам.Платформа цифрового рубля в качестве пилотного проекта продемонстрировала работоспособность, добавил Путин. В проекте принимают участие двенадцать банков, шесть сотен физлиц и более двадцати торгово-сервисных предприятия из одиннадцати городов. Уже сделано почти тридцать тысяч переводов.

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владимир путин, россия, цифровой рубль, цфа, рынок цфа