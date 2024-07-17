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"Важно не упустить момент". Путин призвал широко внедрять цифровой рубль
"Важно не упустить момент". Путин призвал широко внедрять цифровой рубль - 17.07.2024, ПРАЙМ
"Важно не упустить момент". Путин призвал широко внедрять цифровой рубль
Российский президент Владимир Путин призвал активнее использовать цифровой рубль в экономике, хозяйственной деятельности и в сфере финансов. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T13:58+0300
2024-07-17T13:58+0300
2024-07-17T14:16+0300
владимир путин
россия
цифровой рубль
цфа
рынок цфа
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин призвал активнее использовать цифровой рубль в экономике, хозяйственной деятельности и в сфере финансов.В целом цифровые валюты президент назвал динамичным и перспективным направлением, востребованным в мире. Поэтому России важно не упустить момент, своевременно настроить правовую базу и регулирование для обращения цифровых финансовых активов (ЦФА). "Причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами", - подчеркнул он на совещании по экономическим вопросам.Платформа цифрового рубля в качестве пилотного проекта продемонстрировала работоспособность, добавил Путин. В проекте принимают участие двенадцать банков, шесть сотен физлиц и более двадцати торгово-сервисных предприятия из одиннадцати городов. Уже сделано почти тридцать тысяч переводов.
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владимир путин, россия, цифровой рубль, цфа, рынок цфа
Владимир Путин, РОССИЯ, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, ЦФА, рынок ЦФА
"Важно не упустить момент". Путин призвал широко внедрять цифровой рубль
Путин заявил о необходимости перейти к более широкому внедрению цифрового рубля
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин призвал активнее использовать цифровой рубль в экономике, хозяйственной деятельности и в сфере финансов.
В целом цифровые валюты президент назвал динамичным и перспективным направлением, востребованным в мире. Поэтому России важно не упустить момент, своевременно настроить правовую базу и регулирование для обращения цифровых финансовых активов (ЦФА).
"Причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами", - подчеркнул он на совещании по экономическим вопросам.
Платформа цифрового рубля в качестве пилотного проекта продемонстрировала работоспособность, добавил Путин. В проекте принимают участие двенадцать банков, шесть сотен физлиц и более двадцати торгово-сервисных предприятия из одиннадцати городов. Уже сделано почти тридцать тысяч переводов.
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября