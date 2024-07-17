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Цены на медь держатся в узком диапазоне
Цены на медь держатся в узком диапазоне - 17.07.2024, ПРАЙМ
Цены на медь держатся в узком диапазоне
Цены на медь в Лондоне в среду держатся в узком диапазоне так как воздействие на рынок со стороны опасений по поводу предложения нивелируется слабым спросом со... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:01+0300
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рынки
цветные металлы
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне в среду держатся в узком диапазоне так как воздействие на рынок со стороны опасений по поводу предложения нивелируется слабым спросом со стороны Китая и давлением со стороны курса доллара США.По состоянию на 05.54 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались почти без изменений, по 9667,50 доллара за тонну, после падения на 1,5% во вторник.Самые популярные августовские фьючерсы на SHFE снизились в цене на 1%, до 78 560 юаней за тонну.Два китайских медеплавильных предприятия планируют сократить производство в следующем году в результате нехватки сырья. Об этом сообщает Bloomberg News.Опасения по поводу поставок меди были драйвером резкого скачка цен ранее в этом году. В конце мая цены на медь достигли рекордных максимумов, после чего снизились на слабом спросе со стороны Китая, так как кризис рынка недвижимости сдержал там потребление металлов.В Пекине в понедельник свою работу начал 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва. Он будет проходить до 18 июля, и инвесторы будут пристально его отслеживать на предмет новостей о новых мерах стимулирования.Доллар США вырос, после того как розничные продажи в США оказались выше, чем ожидалось, но все равно достаточно низкими, чтобы рынки продолжали рассчитывать на снижение ключевой процентной ставки ФРС в этом году.Более высокий курс доллара снижает доступность меди для держателей других валют.На LME алюминий вырос в цене на 0,2%, до 2411 долларов за тонну, цинк подешевел на 0,1%, до 2882 долларов, свинец подорожал на 0,1%, до 2185 долларов, никель торговался без изменений, по 16 600 долларов, а олово выросло в цене на 0,2%, до 33 250 долларов.На SHFE алюминий подешевел на 0,6%, до 19 785 юаней за тонну, никель – на 0,9%, до 132 390 юаней, цинк – на 1,8%, до 23 890 юаней, свинец вырос в цене на 0,6%, до 19 835 юаней, а олово – на 0,4%, до 274 330 юаней.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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рынки, цветные металлы
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне в среду держатся в узком диапазоне так как воздействие на рынок со стороны опасений по поводу предложения нивелируется слабым спросом со стороны Китая и давлением со стороны курса доллара США.
По состоянию на 05.54 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались почти без изменений, по 9667,50 доллара за тонну, после падения на 1,5% во вторник.
Самые популярные августовские фьючерсы на SHFE снизились в цене на 1%, до 78 560 юаней за тонну.
Два китайских медеплавильных предприятия планируют сократить производство в следующем году в результате нехватки сырья. Об этом сообщает Bloomberg News.
Опасения по поводу поставок меди были драйвером резкого скачка цен ранее в этом году. В конце мая цены на медь достигли рекордных максимумов, после чего снизились на слабом спросе со стороны Китая, так как кризис рынка недвижимости сдержал там потребление металлов.
В Пекине в понедельник свою работу начал 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва. Он будет проходить до 18 июля, и инвесторы будут пристально его отслеживать на предмет новостей о новых мерах стимулирования.
Доллар США вырос, после того как розничные продажи в США оказались выше, чем ожидалось, но все равно достаточно низкими, чтобы рынки продолжали рассчитывать на снижение ключевой процентной ставки ФРС в этом году.
Более высокий курс доллара снижает доступность меди для держателей других валют.
На LME алюминий вырос в цене на 0,2%, до 2411 долларов за тонну, цинк подешевел на 0,1%, до 2882 долларов, свинец подорожал на 0,1%, до 2185 долларов, никель торговался без изменений, по 16 600 долларов, а олово выросло в цене на 0,2%, до 33 250 долларов.
На SHFE алюминий подешевел на 0,6%, до 19 785 юаней за тонну, никель – на 0,9%, до 132 390 юаней, цинк – на 1,8%, до 23 890 юаней, свинец вырос в цене на 0,6%, до 19 835 юаней, а олово – на 0,4%, до 274 330 юаней.