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Цены на медь держатся в узком диапазоне

Цены на медь держатся в узком диапазоне - 17.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь держатся в узком диапазоне

Цены на медь в Лондоне в среду держатся в узком диапазоне так как воздействие на рынок со стороны опасений по поводу предложения нивелируется слабым спросом со... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:01+0300

2024-07-17T12:01+0300

2024-07-17T12:01+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне в среду держатся в узком диапазоне так как воздействие на рынок со стороны опасений по поводу предложения нивелируется слабым спросом со стороны Китая и давлением со стороны курса доллара США.По состоянию на 05.54 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались почти без изменений, по 9667,50 доллара за тонну, после падения на 1,5% во вторник.Самые популярные августовские фьючерсы на SHFE снизились в цене на 1%, до 78 560 юаней за тонну.Два китайских медеплавильных предприятия планируют сократить производство в следующем году в результате нехватки сырья. Об этом сообщает Bloomberg News.Опасения по поводу поставок меди были драйвером резкого скачка цен ранее в этом году. В конце мая цены на медь достигли рекордных максимумов, после чего снизились на слабом спросе со стороны Китая, так как кризис рынка недвижимости сдержал там потребление металлов.В Пекине в понедельник свою работу начал 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва. Он будет проходить до 18 июля, и инвесторы будут пристально его отслеживать на предмет новостей о новых мерах стимулирования.Доллар США вырос, после того как розничные продажи в США оказались выше, чем ожидалось, но все равно достаточно низкими, чтобы рынки продолжали рассчитывать на снижение ключевой процентной ставки ФРС в этом году.Более высокий курс доллара снижает доступность меди для держателей других валют.На LME алюминий вырос в цене на 0,2%, до 2411 долларов за тонну, цинк подешевел на 0,1%, до 2882 долларов, свинец подорожал на 0,1%, до 2185 долларов, никель торговался без изменений, по 16 600 долларов, а олово выросло в цене на 0,2%, до 33 250 долларов.На SHFE алюминий подешевел на 0,6%, до 19 785 юаней за тонну, никель – на 0,9%, до 132 390 юаней, цинк – на 1,8%, до 23 890 юаней, свинец вырос в цене на 0,6%, до 19 835 юаней, а олово – на 0,4%, до 274 330 юаней.

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рынки, цветные металлы