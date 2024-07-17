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Турецкий аналитик: Запад вынудит Зеленского пойти на уступки к ноябрю - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Турецкий аналитик: Запад вынудит Зеленского пойти на уступки к ноябрю
Турецкий аналитик: Запад вынудит Зеленского пойти на уступки к ноябрю - 17.07.2024, ПРАЙМ
Турецкий аналитик: Запад вынудит Зеленского пойти на уступки к ноябрю
Запад окажет давление на Владимира Зеленского и заставит пойти на уступки для урегулирования конфликта до выборов в США, заявил РИА Новости турецкий аналитик,... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:59+0300
2024-07-17T10:59+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
россия
турция
сво
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АНКАРА, 17 июл – ПРАЙМ. Запад окажет давление на Владимира Зеленского и заставит пойти на уступки для урегулирования конфликта до выборов в США, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.По его словам, Запад находится в тяжёлом положении после последнего провального украинского "наступления"."Они (Запад) надеялись, что киевский режим нанесёт значительные потери российской армии, что заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров в ослабленном состоянии. Но этот план провалился. Теперь Зеленский, похоже, перешёл к стратегии "долгосрочной обороны". Это совершенно не похоже на давнюю стратегию киевского режима по "полному освобождению украинской территории". Это явно не "план победы" для Запада. Они явно находятся в тупике", - считает аналитик.Поэтому, по мнению аналитика, вполне вероятно, что Запад окажет определенное давление на Зеленского и заставит пойти на уступки до президентских выборов в США в ноябре.
https://1prime.ru/20240716/ukraina-850195123.html
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владимир зеленский, запад, россия, турция, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СВО
10:59 17.07.2024
 
Турецкий аналитик: Запад вынудит Зеленского пойти на уступки к ноябрю

Гёктюрк: Запад до выборов в США заставит Зеленского пойти на уступки Москве

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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АНКАРА, 17 июл – ПРАЙМ. Запад окажет давление на Владимира Зеленского и заставит пойти на уступки для урегулирования конфликта до выборов в США, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
По его словам, Запад находится в тяжёлом положении после последнего провального украинского "наступления".
"Они (Запад) надеялись, что киевский режим нанесёт значительные потери российской армии, что заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров в ослабленном состоянии. Но этот план провалился. Теперь Зеленский, похоже, перешёл к стратегии "долгосрочной обороны". Это совершенно не похоже на давнюю стратегию киевского режима по "полному освобождению украинской территории". Это явно не "план победы" для Запада. Они явно находятся в тупике", - считает аналитик.
Поэтому, по мнению аналитика, вполне вероятно, что Запад окажет определенное давление на Зеленского и заставит пойти на уступки до президентских выборов в США в ноябре.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЗАПАДРОССИЯТУРЦИЯСВО
 
 
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