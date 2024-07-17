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Турецкий аналитик: Запад вынудит Зеленского пойти на уступки к ноябрю

Турецкий аналитик: Запад вынудит Зеленского пойти на уступки к ноябрю - 17.07.2024, ПРАЙМ

Турецкий аналитик: Запад вынудит Зеленского пойти на уступки к ноябрю

Запад окажет давление на Владимира Зеленского и заставит пойти на уступки для урегулирования конфликта до выборов в США, заявил РИА Новости турецкий аналитик,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T10:59+0300

2024-07-17T10:59+0300

2024-07-17T10:59+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

россия

турция

сво

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АНКАРА, 17 июл – ПРАЙМ. Запад окажет давление на Владимира Зеленского и заставит пойти на уступки для урегулирования конфликта до выборов в США, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.По его словам, Запад находится в тяжёлом положении после последнего провального украинского "наступления"."Они (Запад) надеялись, что киевский режим нанесёт значительные потери российской армии, что заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров в ослабленном состоянии. Но этот план провалился. Теперь Зеленский, похоже, перешёл к стратегии "долгосрочной обороны". Это совершенно не похоже на давнюю стратегию киевского режима по "полному освобождению украинской территории". Это явно не "план победы" для Запада. Они явно находятся в тупике", - считает аналитик.Поэтому, по мнению аналитика, вполне вероятно, что Запад окажет определенное давление на Зеленского и заставит пойти на уступки до президентских выборов в США в ноябре.

https://1prime.ru/20240716/ukraina-850195123.html

запад

турция

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владимир зеленский, запад, россия, турция, сво