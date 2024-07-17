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"Она в беде". СМИ сообщили о страхе в Европе из-за опасности для Украины
"Она в беде". СМИ сообщили о страхе в Европе из-за опасности для Украины - 17.07.2024, ПРАЙМ
"Она в беде". СМИ сообщили о страхе в Европе из-за опасности для Украины
Предложенная Дональдом Трампом кандидатура сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США является угрозой для Украины, пишет издание The Wall Street... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:17+0300
2024-07-17T10:17+0300
2024-07-17T10:32+0300
спецоперация на украине
украина
сша
джей ди вэнс
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Предложенная Дональдом Трампом кандидатура сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США является угрозой для Украины, пишет издание The Wall Street Journal."Украина в беде", — цитирует издание одного из европейских чиновников.По мнению обозревателей, Вэнс, известный своим консервативным и пророссийским взглядом, может придерживаться более мягкого подхода к России и удовлетворять ее интересы за счет интересов Украины.Украина является ключевым партнером Европейского союза и США в сопротивлении "российской агрессии", поэтому такое развитие событий беспокоит европейских лидеров, заключили в издании.Ранее на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о своем предложении сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своего переизбрания на выборах президента в ноябре. Позднее партийный съезд номинировал сенатора на этот пост.
https://1prime.ru/20240717/vengriya-850197993.html
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украина, сша, джей ди вэнс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Джей Ди Вэнс
"Она в беде". СМИ сообщили о страхе в Европе из-за опасности для Украины
WSJ: в Европе опасаются, что номинация Вэнса представляет угрозу для Украины
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Предложенная Дональдом Трампом кандидатура сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США является угрозой для Украины, пишет
издание The Wall Street Journal.
"Украина в беде", — цитирует издание одного из европейских чиновников.
По мнению обозревателей, Вэнс, известный своим консервативным и пророссийским взглядом, может придерживаться более мягкого подхода к России и удовлетворять ее интересы за счет интересов Украины.
Украина является ключевым партнером Европейского союза и США в сопротивлении "российской агрессии", поэтому такое развитие событий беспокоит европейских лидеров, заключили в издании.
Ранее на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о своем предложении сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своего переизбрания на выборах президента в ноябре. Позднее партийный съезд номинировал сенатора на этот пост.
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