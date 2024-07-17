https://1prime.ru/20240717/ukraina-850204269.html

Ставка не сыграла. Обозначены перспективы, стоящие перед Украиной

Ставка не сыграла. Обозначены перспективы, стоящие перед Украиной - 17.07.2024, ПРАЙМ

Ставка не сыграла. Обозначены перспективы, стоящие перед Украиной

Украина стоит перед выбором между мирными переговорами и стратегическим поражением, пишет обозреватель Юнес Аль-Сайед для эмиратского издания Al Khaleej. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:33+0300

2024-07-17T11:33+0300

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спецоперация на украине

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Украина стоит перед выбором между мирными переговорами и стратегическим поражением, пишет обозреватель Юнес Аль-Сайед для эмиратского издания Al Khaleej.Как подчеркнул автор, ВСУ не могут одержать победу, несмотря на поддержку Запада и санкции против Москвы. Российская армия продвигается вперед, несмотря на финансовую поддержку США и ЕС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Аль-Сайда, Запад недооценил Россию, которая обладает значительными ресурсами и способна производить больше оружия, чем западные страны.Автор напомнил, что американский политический и военный аналитик Дэниел Дэвис предлагает Украине заморозить боевые действия и начать переговоры с Россией.При этом, как отмечается, Киеву будет сложно принять условия Москвы, включая отказ от присоединения к НАТО и нейтральный статус — Россия требует, чтобы Украина не присоединялась к НАТО, не размещала войска на границе и не имела ядерного оружия.В сложившихся условиях выходом из ситуации может стать переформатирование безопасности в Европе с учетом интересов всех стран, отметил обозреватель.Украине же предстоит решить, продолжать ли боевые действия, которые приведут к поражению, или искать политическое урегулирование для сохранения лица, подчеркнул автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, нато