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Ставка не сыграла. Обозначены перспективы, стоящие перед Украиной - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240717/ukraina-850204269.html
Ставка не сыграла. Обозначены перспективы, стоящие перед Украиной
Ставка не сыграла. Обозначены перспективы, стоящие перед Украиной - 17.07.2024, ПРАЙМ
Ставка не сыграла. Обозначены перспективы, стоящие перед Украиной
Украина стоит перед выбором между мирными переговорами и стратегическим поражением, пишет обозреватель Юнес Аль-Сайед для эмиратского издания Al Khaleej. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T11:33+0300
2024-07-17T11:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Украина стоит перед выбором между мирными переговорами и стратегическим поражением, пишет обозреватель Юнес Аль-Сайед для эмиратского издания Al Khaleej.Как подчеркнул автор, ВСУ не могут одержать победу, несмотря на поддержку Запада и санкции против Москвы. Российская армия продвигается вперед, несмотря на финансовую поддержку США и ЕС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Аль-Сайда, Запад недооценил Россию, которая обладает значительными ресурсами и способна производить больше оружия, чем западные страны.Автор напомнил, что американский политический и военный аналитик Дэниел Дэвис предлагает Украине заморозить боевые действия и начать переговоры с Россией.При этом, как отмечается, Киеву будет сложно принять условия Москвы, включая отказ от присоединения к НАТО и нейтральный статус — Россия требует, чтобы Украина не присоединялась к НАТО, не размещала войска на границе и не имела ядерного оружия.В сложившихся условиях выходом из ситуации может стать переформатирование безопасности в Европе с учетом интересов всех стран, отметил обозреватель.Украине же предстоит решить, продолжать ли боевые действия, которые приведут к поражению, или искать политическое урегулирование для сохранения лица, подчеркнул автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО
11:33 17.07.2024 (обновлено: 11:34 17.07.2024)
 
Ставка не сыграла. Обозначены перспективы, стоящие перед Украиной

Al Khaleej: Киев ждет громкое поражение, если он сейчас не начнет переговоры

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Украина стоит перед выбором между мирными переговорами и стратегическим поражением, пишет обозреватель Юнес Аль-Сайед для эмиратского издания Al Khaleej.
Как подчеркнул автор, ВСУ не могут одержать победу, несмотря на поддержку Запада и санкции против Москвы. Российская армия продвигается вперед, несмотря на финансовую поддержку США и ЕС.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам Аль-Сайда, Запад недооценил Россию, которая обладает значительными ресурсами и способна производить больше оружия, чем западные страны.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
"Она в беде". СМИ сообщили о страхе в Европе из-за опасности для Украины
10:17
Автор напомнил, что американский политический и военный аналитик Дэниел Дэвис предлагает Украине заморозить боевые действия и начать переговоры с Россией.
При этом, как отмечается, Киеву будет сложно принять условия Москвы, включая отказ от присоединения к НАТО и нейтральный статус — Россия требует, чтобы Украина не присоединялась к НАТО, не размещала войска на границе и не имела ядерного оружия.
В сложившихся условиях выходом из ситуации может стать переформатирование безопасности в Европе с учетом интересов всех стран, отметил обозреватель.
Украине же предстоит решить, продолжать ли боевые действия, которые приведут к поражению, или искать политическое урегулирование для сохранения лица, подчеркнул автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТО
 
 
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