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На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты - 17.07.2024, ПРАЙМ
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На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты
На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты - 17.07.2024, ПРАЙМ
На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты
Скоропортящиеся продукты перестали продавать в некоторых магазинах на Украине из-за проблем с электроснабжением и жаркой погоды, сообщает украинское издание... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:21+0300
2024-07-17T14:21+0300
энергетика
украина
продукты
электричество
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Скоропортящиеся продукты перестали продавать в некоторых магазинах на Украине из-за проблем с электроснабжением и жаркой погоды, сообщает украинское издание "Страна". "В некоторых магазинах Украины перестали продавать скоропортящиеся продукты из-за проблем с электричеством и жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание также опубликовало видео, на котором, как утверждается показан магазин в Днепропетровске. В супермаркете закрыли отдел с колбасной и молочной продукцией. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
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украина, продукты, электричество
Энергетика, УКРАИНА, продукты, электричество
14:21 17.07.2024
 
На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты

"Страна.ua": ряд продуктов перестали продавать из-за проблем с электроснабжением

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Скоропортящиеся продукты перестали продавать в некоторых магазинах на Украине из-за проблем с электроснабжением и жаркой погоды, сообщает украинское издание "Страна".
"В некоторых магазинах Украины перестали продавать скоропортящиеся продукты из-за проблем с электричеством и жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также опубликовало видео, на котором, как утверждается показан магазин в Днепропетровске. В супермаркете закрыли отдел с колбасной и молочной продукцией.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
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ЭнергетикаУКРАИНАпродуктыэлектричество
 
 
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