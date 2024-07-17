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ЕК предложила согласовать выплату Киеву финпомощи на 4,2 миллиарда евро
ЕК предложила согласовать выплату Киеву финпомощи на 4,2 миллиарда евро - 17.07.2024, ПРАЙМ
ЕК предложила согласовать выплату Киеву финпомощи на 4,2 миллиарда евро
Еврокомиссия предложила согласовать выплату Украине первой квартальной макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении ЕК. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:54+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила согласовать выплату Украине первой квартальной макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении ЕК. "Сегодня ЕК дала положительную оценку первому регулярному квартальному платежу для Украины из Фонда Украины в размере 4,2 миллиарда евро, что доведет после утверждения Советом ЕС общий объем финансирования, выделенного Украине из фонда с марта этого года, до 12 миллиардов евро", — говорится в документе. Сообщается, что фактическая выплата Украине этой суммы станет возможной после утверждения Советом Евросоюза и окончательного решения о выплате, которое затем примет ЕК. 1 февраля в Брюсселе на специальном саммите лидеры стран ЕС приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 млрд евро. Они также договорились разработать механизм и отчетность: финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.В конце марта правительство Украины сообщило, что утвердило план для получения финансовой помощи от ЕС в рамках четырехлетней программы на 50 миллиардов евро.В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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Экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, ЕК
ЕК предложила согласовать выплату Киеву финпомощи на 4,2 миллиарда евро
ЕК предложила Совету ЕС утвердить перевод Киеву финпомощи на 4,2 миллиарда евро
БРЮССЕЛЬ, 17 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила согласовать выплату Украине первой квартальной макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"Сегодня ЕК дала положительную оценку первому регулярному квартальному платежу для Украины из Фонда Украины в размере 4,2 миллиарда евро, что доведет после утверждения Советом ЕС общий объем финансирования, выделенного Украине из фонда с марта этого года, до 12 миллиардов евро", — говорится в документе.
Сообщается, что фактическая выплата Украине этой суммы станет возможной после утверждения Советом Евросоюза и окончательного решения о выплате, которое затем примет ЕК.
Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС
1 февраля в Брюсселе на специальном саммите лидеры стран ЕС приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 млрд евро. Они также договорились разработать механизм и отчетность: финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщило, что утвердило план для получения финансовой помощи от ЕС в рамках четырехлетней программы на 50 миллиардов евро.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.