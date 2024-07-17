https://1prime.ru/20240717/ukraina-850222677.html

Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро до исторического максимума

Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро до исторического максимума - 17.07.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро до исторического максимума

Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро к украинской гривне до исторических максимумов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T20:02+0300

2024-07-17T20:02+0300

2024-07-17T20:02+0300

экономика

украина

нацбанк украины

гривна

https://cdnn.1prime.ru/img/81968/25/819682560_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_9e3b7f92ebc1e377357e72b67fb57c7a.jpg

МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро к украинской гривне до исторических максимумов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Официальный курс на 18 июля установлен на уровне 41,46 гривны за доллар. Евро впервые превысил отметку в 45,3 гривны. Украинский национальный банк с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нацбанк украины, гривна