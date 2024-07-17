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Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро до исторического максимума
Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро до исторического максимума - 17.07.2024, ПРАЙМ
Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро до исторического максимума
Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро к украинской гривне до исторических максимумов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T20:02+0300
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро к украинской гривне до исторических максимумов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Официальный курс на 18 июля установлен на уровне 41,46 гривны за доллар. Евро впервые превысил отметку в 45,3 гривны. Украинский национальный банк с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен.
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украина, нацбанк украины, гривна
Экономика, УКРАИНА, Нацбанк Украины, гривна
Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро до исторического максимума
Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро к гривне до исторического максимума
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Нацбанк Украины поднял курс доллара и евро к украинской гривне до исторических максимумов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 июля установлен на уровне 41,46 гривны за доллар. Евро впервые превысил отметку в 45,3 гривны.
Украинский национальный банк с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен.