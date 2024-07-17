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Юань стабилизировался против доллара США в ожидании новостей с пленума

Юань стабилизировался против доллара США в ожидании новостей с пленума - 17.07.2024, ПРАЙМ

Юань стабилизировался против доллара США в ожидании новостей с пленума

Китайский юань в среду стабилизировался против доллара США, так как трейдеры ждут новостей с проходящего в Пекине ключевого политического мероприятия, которое... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:58+0300

2024-07-17T11:58+0300

2024-07-17T11:58+0300

китайский юань

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валютный рынок

юань

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в среду стабилизировался против доллара США, так как трейдеры ждут новостей с проходящего в Пекине ключевого политического мероприятия, которое должно завершиться в четверг.Опасения по поводу замедления экономического роста в Китае во 2-м квартале были компенсированы ослаблением доллара, так как трейдеры ставили на снижение процентных ставок в США уже в сентябре.По состоянию на 03.34 по Гринвичу пара доллар/юань торговалась без изменений, по 7,2688.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1318 за доллар США, что выше оценки Reuters.Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2669 за доллар.В этом месяце курс юаня почти не изменился, а вот за текущий год юань снизился против доллара на 2,3%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Как показали опубликованные в понедельник данные, вторая по величине экономика мира во 2-м квартале росла гораздо медленнее, чем ожидалось, поскольку затянувшийся спад на рынке недвижимости и неуверенность в сохранении рабочих мест сказались на внутреннем спросе. В итоге по-прежнему ожидается, что Пекину потребуется вводить дополнительные стимулы.В понедельник свою работу начал 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва. Он будет проходить до 18 июля, и инвесторы будут пристально его отслеживать на предмет новостей о новых мерах стимулирования.Настроения компаний и потребителей в Китае находятся около рекордных минимумов, поэтому китайские власти будут стремиться вселить уверенность в национальную экономику.В то же время конфликтующие цели, такие как стимулирование экономического роста и сокращение долга, могут сильно ограничить прогресс в деле внедрения каких-либо изменений.Доллар в среду торговался разнонаправленно, после того как превысившие прогнозы данные по розничным продажам в США спровоцировали его краткосрочное укрепление. Трейдеры сфокусировались на перспективе снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре.Судя по срединному курсу среды, юаню позволяется опуститься до 7,2744.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ее ослабление.Оффшорный юань торговался по 7,2858 за доллар, с повышением примерно на 0,04%. Индекс доллара держался в районе минимума за один месяц, на уровне 104,22.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, юань