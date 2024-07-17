https://1prime.ru/20240717/vebrf-850214079.html

ВЭБ.РФ может поучаствовать в поставке новых пассажирских вагонов на Сахалин

ВЭБ.РФ может поучаствовать в поставке новых пассажирских вагонов на Сахалин - 17.07.2024, ПРАЙМ

ВЭБ.РФ может поучаствовать в поставке новых пассажирских вагонов на Сахалин

ВЭБ.РФ рассматривает участие в поставке восьми новых пассажирских вагонов на сумму более 725 миллионов рублей для пригородного сообщения на Сахалине, сообщил... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:27+0300

2024-07-17T15:27+0300

2024-07-17T15:32+0300

сахалин

транспорт

игорь шувалов

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75264/08/752640806_0:38:601:376_1920x0_80_0_0_ed57913784b3e7023058ad8596b5d644.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – ПРАЙМ. ВЭБ.РФ рассматривает участие в поставке восьми новых пассажирских вагонов на сумму более 725 миллионов рублей для пригородного сообщения на Сахалине, сообщил РИА Новости в среду глава госкорпорации Игорь Шувалов. Председатель госкорпорации находится на Сахалине с двухдневной рабочей поездкой в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ. "Это уже второй этап проекта, реализуемого ВЭБ.РФ в рамках комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации. В рамках первого мы уже приобрели за 692,2 миллиона рублей восемь вагонов производства Тверского завода. Они оборудованы системами кондиционирования воздуха, аппаратами раздачи питьевой воды и информационными табло. Вагоны будут использоваться на маршрутах между Южно-Сахалинском, Поронайском и Томари", - рассказал Шувалов. В 2019 году ВЭБ.РФ уже профинансировал закупку шести рельсовых автобусов для пригородных маршрутов на острове. Они заменили подвижной состав на локомотивной тяге на неэлектрифицированных участках железных дорог и в условиях экстремальных температур. Работу приобретенных ранее рельсобусов в Южно-Сахалинске глава госкорпорации оценил во время осмотра ряда объектов в областном центре. Шувалов отметил, что экологичный транспорт в настоящее время ежегодно перевозит 463 тысячи человек – это почти все население региона. В Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ реализуются девять инвестиционных проектов в сферах ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Их общая стоимость составляет 111 миллиардов рублей. Также при поддержке госкорпорации разработан мастер-план Южно-Сахалинска. ВЭБ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.

https://1prime.ru/20240626/shuvalov-849512769.html

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сахалин, транспорт, игорь шувалов, вэб