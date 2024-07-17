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Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России - 17.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России
Венгрия призывает Европейский союз открыть каналы коммуникаций с Россией, рассказал агентству РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:11+0300
2024-07-17T09:52+0300
сша
россия
венгрия
петер сийярто
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ООН, 17 июл - ПРАЙМ. Венгрия призывает Европейский союз открыть каналы коммуникаций с Россией, рассказал агентству РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.При этом, по его словам, должен быть сохранен контакт с Украиной. "Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сказал министр на полях ООН.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил несколько поездок в рамках "Миссии мира", в том числе пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Визит Орбана в российскую столицу вызвал шквал критики среди европейских лидеров. Как писали некоторые западные СМИ, ЕС изучает меры наказания венгерского премьера.
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сша
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сша, россия, венгрия, петер сийярто
США, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
09:11 17.07.2024 (обновлено: 09:52 17.07.2024)
 
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России

Сийярто: Венгрия призывает ЕС открыть канал коммуникаций с России, сохраняя его с Украиной

© CC BY 2.0 / The Official CTBTO PhotostreamМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© CC BY 2.0 / The Official CTBTO Photostream
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ООН, 17 июл - ПРАЙМ. Венгрия призывает Европейский союз открыть каналы коммуникаций с Россией, рассказал агентству РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
При этом, по его словам, должен быть сохранен контакт с Украиной.
"Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сказал министр на полях ООН.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил несколько поездок в рамках "Миссии мира", в том числе пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Визит Орбана в российскую столицу вызвал шквал критики среди европейских лидеров. Как писали некоторые западные СМИ, ЕС изучает меры наказания венгерского премьера.
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СШАРОССИЯВЕНГРИЯПетер Сийярто
 
 
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