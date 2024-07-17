https://1prime.ru/20240717/vengriya-850199234.html
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России - 17.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России
Венгрия призывает Европейский союз открыть каналы коммуникаций с Россией, рассказал агентству РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:11+0300
2024-07-17T09:11+0300
2024-07-17T09:52+0300
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ООН, 17 июл - ПРАЙМ. Венгрия призывает Европейский союз открыть каналы коммуникаций с Россией, рассказал агентству РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.При этом, по его словам, должен быть сохранен контакт с Украиной. "Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сказал министр на полях ООН.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил несколько поездок в рамках "Миссии мира", в том числе пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Визит Орбана в российскую столицу вызвал шквал критики среди европейских лидеров. Как писали некоторые западные СМИ, ЕС изучает меры наказания венгерского премьера.
https://1prime.ru/20240717/vengriya-850197993.html
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США, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России
Сийярто: Венгрия призывает ЕС открыть канал коммуникаций с России, сохраняя его с Украиной
ООН, 17 июл - ПРАЙМ. Венгрия призывает Европейский союз открыть каналы коммуникаций с Россией, рассказал агентству РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
При этом, по его словам, должен быть сохранен контакт с Украиной.
"Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сказал министр на полях ООН.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил несколько поездок в рамках "Миссии мира", в том числе пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Визит Орбана в российскую столицу вызвал шквал критики среди европейских лидеров. Как писали некоторые западные СМИ, ЕС изучает меры наказания венгерского премьера.
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