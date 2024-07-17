https://1prime.ru/20240717/vengriya-850222168.html

Стали известны детали строительства

Стали известны детали строительства - 17.07.2024, ПРАЙМ

Стали известны детали строительства

Россия и Венгрия планируют до конца текущего года приступить к работам по сооружению энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила в среду пресс-служба инжинирингового... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T19:46+0300

2024-07-17T19:46+0300

2024-07-17T19:46+0300

энергетика

россия

венгрия

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Россия и Венгрия планируют до конца текущего года приступить к работам по сооружению энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила в среду пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр и внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели переговоры в Турции. "В планах – до конца текущего года приступить к работам по сооружению самих ядерных блоков", — указывается в пресс-релизе. Планируется, что "до конца июля на стройплощадку будет доставлено устройство локализации расплава – первый крупногабаритный груз, который прибудет в Пакш из России". Как сообщается, сейчас на строительной площадке АЭС "Пакш-2" завершено сооружение противофильтрационной завесы протяженностью 2,7 километра, закачивается работа по укреплению грунта, строители в конце июля приступят к выемке грунта из котлована до проектной отметки 27 метров, сооружаются объекты строительно-монтажной базы. Предприятия "Росатома" изготавливают компоненты ядерного острова будущих энергоблоков. В апреле 2024 года начали изготавливать корпус реактора энергоблока №5 на заводе "АЭМ Технологии". В Колпино уже отлили около 600 тонн металлургических заготовок, что составляет половину объема для создания реакторной установки. Началась механическая обработка деталей.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 км от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии Венгрии, а благодаря вводу двух новых блоков эта доля удвоится. Атомная энергетика — способ обеспечить энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В августе 2022 года венгерский регулятор выдал основную лицензию на строительство АЭС "Пакш-2". Евросоюз письменно зафиксировал освобождение проекта от санкций. Теперь компании из ЕС могут свободно участвовать в нем.

https://1prime.ru/20240705/paksh-849860635.html

венгрия

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россия, венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2"