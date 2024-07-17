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СМИ напомнили, что Вэнс думает о Путине - 17.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ напомнили, что Вэнс думает о Путине
СМИ напомнили, что Вэнс думает о Путине - 17.07.2024, ПРАЙМ
СМИ напомнили, что Вэнс думает о Путине
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс не придерживается радикальной позиции в отношении президента России Владимира Путина, что беспокоит Европу. Об этом... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:27+0300
2024-07-17T10:29+0300
владимир путин
джей ди вэнс
запад
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс не придерживается радикальной позиции в отношении президента России Владимира Путина, что беспокоит Европу. Об этом сообщило агентство Reuters.Издание напомнило, что американский сенатор заявлял на Мюнхенской конференции, что российский лидер не представляет собой экзистенциальную угрозу для Европы. Кроме того, он выразил сомнение, что Запад способен обеспечить Украину достаточным для победы над Россией вооружением. Кроме того, Вэнс подчеркивал, что в мире много "плохих парней", утверждая, что Восточная Азия его интересует больше, чем Европа."Он занимает еще более радикальную позицию по Украине, чем Трамп, и хочет прекратить военную поддержку (Украины. — Прим. ред.)", - прокомментировал сенатора представитель Социал-демократической партии Олафа Шольца Нильс Шмидт.Во вторник, 16 июля, в США состоялся съезд Республиканской партии. Вэнса одобрили в качестве вице-президента США при победе на выборах Дональда Трампа.
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владимир путин, джей ди вэнс, запад
Владимир Путин, Джей Ди Вэнс, ЗАПАД
10:27 17.07.2024 (обновлено: 10:29 17.07.2024)
 
СМИ напомнили, что Вэнс думает о Путине

Reuters: сенатор Вэнс заявлял, что Путин не угрожает Западу

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс не придерживается радикальной позиции в отношении президента России Владимира Путина, что беспокоит Европу. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание напомнило, что американский сенатор заявлял на Мюнхенской конференции, что российский лидер не представляет собой экзистенциальную угрозу для Европы.
Кроме того, он выразил сомнение, что Запад способен обеспечить Украину достаточным для победы над Россией вооружением. Кроме того, Вэнс подчеркивал, что в мире много "плохих парней", утверждая, что Восточная Азия его интересует больше, чем Европа.
"Он занимает еще более радикальную позицию по Украине, чем Трамп, и хочет прекратить военную поддержку (Украины. — Прим. ред.)", - прокомментировал сенатора представитель Социал-демократической партии Олафа Шольца Нильс Шмидт.
Во вторник, 16 июля, в США состоялся съезд Республиканской партии. Вэнса одобрили в качестве вице-президента США при победе на выборах Дональда Трампа.
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Вчера, 20:21
 
Владимир ПутинДжей Ди ВэнсЗАПАД
 
 
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