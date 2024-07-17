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Грузия стала лидером по поставкам в Россию тихих и крепленых вин

Грузия стала лидером по поставкам в Россию тихих и крепленых вин - 17.07.2024, ПРАЙМ

Грузия стала лидером по поставкам в Россию тихих и крепленых вин

Объем ввоза тихих и крепленых вин из недружественных стран снижается - почти на 6%, а из дружественных - растет, при этом Грузия обогнала Италию и стала лидером | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T05:42+0300

2024-07-17T05:42+0300

2024-07-17T05:42+0300

экономика

вино

грузия

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Объем ввоза тихих и крепленых вин из недружественных стран снижается - почти на 6%, а из дружественных - растет, при этом Грузия обогнала Италию и стала лидером по поставкам в Россию таких напитков в первом квартале, рассказали РИА Новости в одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group. "По итогам первого квартала 2024 года Грузия вышла на первое место по ввозу тихих и крепленых вин в РФ, сместив Италию, лидировавшую по итогам 2023 года... Объем импорта Грузии увеличился на 44,1% относительно первого квартала 2023 года, заняв долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин, доля Италии составила 22,1%",- подсчитали там на основе данных по рынку. Отмечается, что объем поставок тихих и крепленых вин из дружественных стран за этот период увеличился - рост год к году составил 19,6%, а из недружественных, напротив, сократился - на 5,4%. "Продажи российских тихих вин в первом квартале текущего года увеличились на 10% относительно аналогичного периода 2023 года, дружественных стран – на 15%. Продажи тихих вин из недружественных стран сократились на 8%", - добавили в компании. В свою очередь поставки крепкого алкоголя снизились за три месяца на 13,6%. В Luding полагают, что одной из причиной может быть "высокий объем ввоза продукции в 2023 году по параллельному импорту".

https://1prime.ru/20240716/vino-850195597.html

грузия

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вино, грузия