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Volkswagen отверг идею Еврокомиссии о пошлинах на электромобили из КНР - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Volkswagen отверг идею Еврокомиссии о пошлинах на электромобили из КНР
Volkswagen отверг идею Еврокомиссии о пошлинах на электромобили из КНР - 17.07.2024, ПРАЙМ
Volkswagen отверг идею Еврокомиссии о пошлинах на электромобили из КНР
Немецкий автоконцерн Volkswagen отвергает инициативу Европейской комиссии о введении пошлин на ввоз произведённых в КНР электромобилей и считает её... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:48+0300
2024-07-17T16:48+0300
экономика
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volkswagen
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отвергает инициативу Европейской комиссии о введении пошлин на ввоз произведённых в КНР электромобилей и считает её несвоевременной, говорится в заявлении официального представителя Volkswagen Group, попавшего в распоряжение РИА Новости. "Компенсационные пошлины в целом не подходят для укрепления долгосрочной конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности – мы их отвергаем. Время принятия решения Еврокомиссией неудачное из-за текущего слабого спроса на электромобили в Германии и Европе", - говорится в заявлении. По мнению Volkswagen Group, негативные последствия решения о введении пошлин на электромобили, произведённые в Китае, перевешивают потенциальные выгоды для автомобильной промышленности Европы в целом и особенно Германии. "Концерн Volkswagen уверенно принимает растущую международную конкуренцию, в том числе со стороны Китая, и видит в этом возможность – это также приносит пользу нашим клиентам", - говорится в заявлении. Volkswagen Group выступает также за торговлю, основанную на правилах, а также считает, что свободная и справедливая торговля вкупе с открытостью рынков являются основой процветания, занятости и устойчивого роста во всем мире. Еврокомиссия (ЕК) ранее сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание импортных пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения об их введении, что может произойти осенью. До этого, как заявляли в Брюсселе, еще сохраняется возможность договориться с Пекином об урегулировании ситуации. Министр коммерции Китая Ван Вэньтао ранее заявлял, что ЕС использовал так называемую теорию об "избытке производственных мощностей" и "недобросовестной конкуренции" Китая для того, чтобы начать расследования в отношении китайских электромобилей, локомотивов, фотоэлектрических элементов, медицинского оборудования и других товаров. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь заявляла, что Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов.
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ек, volkswagen
Экономика, ЕК, Volkswagen
16:48 17.07.2024
 
Volkswagen отверг идею Еврокомиссии о пошлинах на электромобили из КНР

Немецкий концерн Volkswagen отверг идею ЕК о пошлинах на электромобили из КНР

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отвергает инициативу Европейской комиссии о введении пошлин на ввоз произведённых в КНР электромобилей и считает её несвоевременной, говорится в заявлении официального представителя Volkswagen Group, попавшего в распоряжение РИА Новости.
"Компенсационные пошлины в целом не подходят для укрепления долгосрочной конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности – мы их отвергаем. Время принятия решения Еврокомиссией неудачное из-за текущего слабого спроса на электромобили в Германии и Европе", - говорится в заявлении.
По мнению Volkswagen Group, негативные последствия решения о введении пошлин на электромобили, произведённые в Китае, перевешивают потенциальные выгоды для автомобильной промышленности Европы в целом и особенно Германии.
"Концерн Volkswagen уверенно принимает растущую международную конкуренцию, в том числе со стороны Китая, и видит в этом возможность – это также приносит пользу нашим клиентам", - говорится в заявлении.
Volkswagen Group выступает также за торговлю, основанную на правилах, а также считает, что свободная и справедливая торговля вкупе с открытостью рынков являются основой процветания, занятости и устойчивого роста во всем мире.
Еврокомиссия (ЕК) ранее сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве.
Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание импортных пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения об их введении, что может произойти осенью. До этого, как заявляли в Брюсселе, еще сохраняется возможность договориться с Пекином об урегулировании ситуации.
Министр коммерции Китая Ван Вэньтао ранее заявлял, что ЕС использовал так называемую теорию об "избытке производственных мощностей" и "недобросовестной конкуренции" Китая для того, чтобы начать расследования в отношении китайских электромобилей, локомотивов, фотоэлектрических элементов, медицинского оборудования и других товаров.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь заявляла, что Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов.
 
ЭкономикаЕКVolkswagen
 
 
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