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Volkswagen отверг идею Еврокомиссии о пошлинах на электромобили из КНР

Volkswagen отверг идею Еврокомиссии о пошлинах на электромобили из КНР - 17.07.2024, ПРАЙМ

Volkswagen отверг идею Еврокомиссии о пошлинах на электромобили из КНР

Немецкий автоконцерн Volkswagen отвергает инициативу Европейской комиссии о введении пошлин на ввоз произведённых в КНР электромобилей и считает её... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:48+0300

2024-07-17T16:48+0300

2024-07-17T16:48+0300

экономика

ек

volkswagen

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отвергает инициативу Европейской комиссии о введении пошлин на ввоз произведённых в КНР электромобилей и считает её несвоевременной, говорится в заявлении официального представителя Volkswagen Group, попавшего в распоряжение РИА Новости. "Компенсационные пошлины в целом не подходят для укрепления долгосрочной конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности – мы их отвергаем. Время принятия решения Еврокомиссией неудачное из-за текущего слабого спроса на электромобили в Германии и Европе", - говорится в заявлении. По мнению Volkswagen Group, негативные последствия решения о введении пошлин на электромобили, произведённые в Китае, перевешивают потенциальные выгоды для автомобильной промышленности Европы в целом и особенно Германии. "Концерн Volkswagen уверенно принимает растущую международную конкуренцию, в том числе со стороны Китая, и видит в этом возможность – это также приносит пользу нашим клиентам", - говорится в заявлении. Volkswagen Group выступает также за торговлю, основанную на правилах, а также считает, что свободная и справедливая торговля вкупе с открытостью рынков являются основой процветания, занятости и устойчивого роста во всем мире. Еврокомиссия (ЕК) ранее сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание импортных пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения об их введении, что может произойти осенью. До этого, как заявляли в Брюсселе, еще сохраняется возможность договориться с Пекином об урегулировании ситуации. Министр коммерции Китая Ван Вэньтао ранее заявлял, что ЕС использовал так называемую теорию об "избытке производственных мощностей" и "недобросовестной конкуренции" Китая для того, чтобы начать расследования в отношении китайских электромобилей, локомотивов, фотоэлектрических элементов, медицинского оборудования и других товаров. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь заявляла, что Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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