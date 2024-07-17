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СК назвал сумму взяток, полученных экс-главой депкультуры Москвы
СК назвал сумму взяток, полученных экс-главой депкультуры Москвы - 17.07.2024, ПРАЙМ
СК назвал сумму взяток, полученных экс-главой депкультуры Москвы
Следствие просило арестовать бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, он обвиняется в восьми эпизодах получения взяток на сумму... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:44+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Следствие просило арестовать бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, он обвиняется в восьми эпизодах получения взяток на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом говорится в ТГ-канале Следственного комитета России.Как ранее отмечало агентство РИА Новости со ссылкой на картотеку суда, следствие ходатайствует об аресте экс-чиновника в соответствии с частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (взятка в особо крупном размере) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)."По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы", - сообщается в СК.Согласно публикации, общая сумма полученных взяток, предварительно, превысила 100 миллионов рублей.Официальный представитель ведомства Светлана Петренко также отмечала, что Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения по мошенничество.
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ск, москва, взятки
СК назвал сумму взяток, полученных экс-главой депкультуры Москвы
СК: Кибовский получил взяток на сумму свыше 100 млн руб, считает следствие
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Следствие просило арестовать бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, он обвиняется в восьми эпизодах получения взяток на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом говорится в ТГ-канале Следственного комитета России.
Как ранее отмечало агентство РИА Новости со ссылкой на картотеку суда, следствие ходатайствует об аресте экс-чиновника в соответствии с частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (взятка в особо крупном размере) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы", - сообщается в СК.
Согласно публикации, общая сумма полученных взяток, предварительно, превысила 100 миллионов рублей.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко также отмечала, что Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения по мошенничество.
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