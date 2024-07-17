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Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского
Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского - 17.07.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского
Замоскворецкий суд столицы арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и получении... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T22:25+0300
2024-07-17T22:25+0300
мошенничество
россия
взятка
мошенничество
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд столицы арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и получении взятки в особо крупном размере, передает в среду корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября", - огласила решение судья Ирина Зорина. Как сообщил следователь на судебном заседании, Кибовскому вменяют серьезные преступления, поэтому нельзя избрать более мягкую меру пресечения. Он, находясь на свободе, может скрыться, использовать связи и воспрепятствовать следствию.Защита Кибовского, в свою очередь, считает, что в материалах отсутствуют доказательства причастности к каким-либо преступлениям. Сам Кибовский заявил, что не понял обвинение, но готов помочь следствию во всем разобраться, находясь под домашним арестом. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). Как установило следствие, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Согласно публикации, общая сумма полученных взяток, предварительно, превысила 100 миллионов рублей.
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россия, взятка, мошенничество
Мошенничество, РОССИЯ, взятка, мошенничество
22:25 17.07.2024
 
Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского

Суд арестовал экс-руководителя депкульта Москвы Кибовского по делу о взятке

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАкция "Библионочь-2024"
Акция Библионочь-2024 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд столицы арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и получении взятки в особо крупном размере, передает в среду корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября", - огласила решение судья Ирина Зорина.
Как сообщил следователь на судебном заседании, Кибовскому вменяют серьезные преступления, поэтому нельзя избрать более мягкую меру пресечения. Он, находясь на свободе, может скрыться, использовать связи и воспрепятствовать следствию.
Защита Кибовского, в свою очередь, считает, что в материалах отсутствуют доказательства причастности к каким-либо преступлениям. Сам Кибовский заявил, что не понял обвинение, но готов помочь следствию во всем разобраться, находясь под домашним арестом.
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств
17:11
Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). Как установило следствие, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов.
Согласно публикации, общая сумма полученных взяток, предварительно, превысила 100 миллионов рублей.
 
МошенничествоРОССИЯвзяткамошенничество
 
 
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