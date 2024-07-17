https://1prime.ru/20240717/yuan-850221292.html
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12 рублей
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12 рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12 рублей
Рубль по итогам торгов среды вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T19:26+0300
2024-07-17T19:26+0300
2024-07-17T19:27+0300
экономика
россия
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 12 рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_fcd802e59b469c08c4d4e4362312acbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосбиржа, юань
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12 рублей
Юань на Московской бирже завершил торги снижением до 12 рублей