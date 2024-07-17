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Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню

Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню - 17.07.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню

Рубль в среду вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 4 копейки, следует из данных Московской биржи. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T19:31+0300

2024-07-17T19:31+0300

2024-07-17T19:31+0300

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рубль в среду вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 4 копейки, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды снизился на 4 копейки, до 12 рублей. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожает на 1,46%%, до 84,98 доллара за баррель. РУБЛЬ РАСТЕТ В СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ Курс юаня в среду снизился на 0,3%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 12,00-12,07 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 75 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль предпринимает периодические попытки укрепления, но постепенно сдает позиции. В частности, биржевой юань (как и официальный курс, рассчитываемый ЦБ) сместился выше 12 рублей. Официальный курс рубля к доллару подобрался к 88,2, а курс американской валюты на базе фьючерсного контракта приближается к 89. Вероятнее всего, позиции рубля подтачивает восстанавливающийся импорт и вместе с ним – растущий спрос на иностранные деньги", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что также против рубля работают сокращение чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила и смягчение норм возврата экспортной выручки. В то же время, по словам эксперта, сдерживают рублевое ослабление жесткий курс ДКП и относительно комфортные цены на нефть. "На российском валютном рынке ситуация не меняется. Рубль продолжает торговаться в районе 12 по отношению к китайскому юаню. Сохраняется баланс между спросом и предложением на иностранную валюту", — отмечает Максим Федосов из УК "Первая". ПРОГНОЗЫ "Высокие процентные ставки повышают привлекательность рублевых активов, а также сдерживают рост импорта и оттока капитала. Это способствует укреплению российской валюты. В то же время импорт может активизироваться при улучшении ситуации с трансграничными платежами и благодаря дополнительному смягчению норматива по обязательной репатриации валютной выручки (с 60% до 40%). В результате осенью мы ожидаем ослабление рубля до 91-93 рубль/доллар и 12,5-12,8 рубля/юань", — говорит Федосов. "Наш прогноз по биржевому курсу юаня до конца недели – 11,9-12,2 рубля, по доллару (на базе индикаторов срочного рынка) – 88-90", — рассказал Буйволов. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в четверг будет диапазон 12-12,3 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, юань, рубль, курсы валют