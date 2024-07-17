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"Это катастрофа". В Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии - 17.07.2024, ПРАЙМ
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"Это катастрофа". В Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии
"Это катастрофа". В Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии - 17.07.2024, ПРАЙМ
"Это катастрофа". В Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии
Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о самодостаточности Украины в плане оружия вызвало негодование среди пользователей соцсети Х. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:00+0300
2024-07-17T17:16+0300
вооружения
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о самодостаточности Украины в плане оружия вызвало негодование среди пользователей соцсети Х."Зеленский, посмотри на свою страну. Она разрушается. То, что ты отказался от прямых переговоров с Россией под наблюдением нейтрального посредника, от реалистичных компромиссов и лучшего будущего, — это катастрофично и совершенно отвратительно", — отметил один из пользоваетлей с ником Daniel Herber.Другие же обвинили украинского лидера в том, что его единственным приоритетом является личная выгода, в то время как простые украинцы платят своими жизнями за его жадность.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохой и опасный шаг. Он также осудил желание Украины производить больше оружия.
https://1prime.ru/20240716/zelenskiy-850159363.html
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украина, владимир зеленский
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:00 17.07.2024 (обновлено: 17:16 17.07.2024)
 
"Это катастрофа". В Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии

Пользователи Х отреагировали на слова Зеленского об оружии Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о самодостаточности Украины в плане оружия вызвало негодование среди пользователей соцсети Х.
"Зеленский, посмотри на свою страну. Она разрушается. То, что ты отказался от прямых переговоров с Россией под наблюдением нейтрального посредника, от реалистичных компромиссов и лучшего будущего, — это катастрофично и совершенно отвратительно", — отметил один из пользоваетлей с ником Daniel Herber.
Другие же обвинили украинского лидера в том, что его единственным приоритетом является личная выгода, в то время как простые украинцы платят своими жизнями за его жадность.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохой и опасный шаг. Он также осудил желание Украины производить больше оружия.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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