https://1prime.ru/20240717/zelenskiy-850218039.html

"Это катастрофа". В Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии

"Это катастрофа". В Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии - 17.07.2024, ПРАЙМ

"Это катастрофа". В Сети обратились к Зеленскому после его слов об оружии

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о самодостаточности Украины в плане оружия вызвало негодование среди пользователей соцсети Х. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T17:00+0300

2024-07-17T17:00+0300

2024-07-17T17:16+0300

вооружения

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о самодостаточности Украины в плане оружия вызвало негодование среди пользователей соцсети Х."Зеленский, посмотри на свою страну. Она разрушается. То, что ты отказался от прямых переговоров с Россией под наблюдением нейтрального посредника, от реалистичных компромиссов и лучшего будущего, — это катастрофично и совершенно отвратительно", — отметил один из пользоваетлей с ником Daniel Herber.Другие же обвинили украинского лидера в том, что его единственным приоритетом является личная выгода, в то время как простые украинцы платят своими жизнями за его жадность.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохой и опасный шаг. Он также осудил желание Украины производить больше оружия.

https://1prime.ru/20240716/zelenskiy-850159363.html

украина

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украина, владимир зеленский