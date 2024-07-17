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В России нашли города с самыми дорогими квартирами-"малютками"

В России нашли города с самыми дорогими квартирами-"малютками" - 17.07.2024, ПРАЙМ

В России нашли города с самыми дорогими квартирами-"малютками"

За год квадратный метр "малогабариток" ( до 32 квадратных метров) в России подорожал до 146 087 рублей, сообщает портал "Мир квартир". | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T22:21+0300

2024-07-17T22:21+0300

2024-07-17T22:21+0300

недвижимость

россия

недвижимость

квадратный метр

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. За год квадратный метр "малогабариток" ( до 32 квадратных метров) в России подорожал до 146 087 рублей, сообщает портал "Мир квартир".Квадратный метр в сочинской "малютке" стоит дороже всего — 396 767 рублей. На втором месте Москва с ценой 380 440 рублей, затем Казань — 237 945 рублей и Санкт-Петербург — 231 865 рублей.Согласно исследованию, самая высокая средняя стоимость малогабаритной квартиры в Москве составляет 10 018 840 рублей. В Сочи за такую квартиру просят 9 609 023 рубля, в Санкт-Петербурге — 6 946 677 рублей, в Казани — 6 393 046 рублей, а в Севастополе — 5 757 943 рубля. Аналитики также выяснили, что с июля прошлого года квадратный метр в небольших квартирах подорожал в 65 из 70 исследуемых городов. Наиболее значительный рост цен зафиксирован в Грозном — почти на 52%. Похожие тенденции наблюдаются в Волжском (+43%) и Астрахани (+38,6%).В Москве стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах выросла на 9,2%, в Подмосковье — на 3,7%, а в Санкт-Петербурге — на 12,4%. В среднем по России цены увеличились на 14,6%. В Москве стоимость малогабаритных квартир увеличилась на 10,7%, в Подмосковье — на 5%, а в Санкт-Петербурге — на те же 12,4%.

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россия, недвижимость, квадратный метр