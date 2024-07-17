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Цена на золото вновь побила рекорд

Цена на золото вновь побила рекорд - 17.07.2024, ПРАЙМ

Цена на золото вновь побила рекорд

Стоимость золота в среду утром растет до 2 473 долларов за тройскую унцию, вновь обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T10:48+0300

2024-07-17T10:48+0300

2024-07-17T10:48+0300

экономика

россия

золото

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет до 2 473 долларов за тройскую унцию, вновь обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,8 доллара, или на 0,19%, до 2 472,6 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекорда в 2 487,25 доллара. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,12%, до 31,105 доллара за унцию. Аналитики ждут выход статистических данных по экономике США. Экономические данные в стране учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) при регулировании величины учетной ставки, отражающейся на долларе, от которого зависит спрос на золото держателей других валют. Позднее в среду министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Ожидается, что количество новых домов, строительство которых было начато в июне, увеличилось до 1,31 миллиона с 1,277 миллиона в мае. В этот же день ФРС США опубликует "Бежевую книгу" (Beige Book) - ежемесячные комментарии об экономическом положении в стране.

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