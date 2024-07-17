Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото вновь побила рекорд - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240717/zoloto-850202932.html
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд - 17.07.2024, ПРАЙМ
Цена на золото вновь побила рекорд
Стоимость золота в среду утром растет до 2 473 долларов за тройскую унцию, вновь обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:48+0300
2024-07-17T10:48+0300
экономика
россия
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет до 2 473 долларов за тройскую унцию, вновь обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,8 доллара, или на 0,19%, до 2 472,6 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекорда в 2 487,25 доллара. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,12%, до 31,105 доллара за унцию. Аналитики ждут выход статистических данных по экономике США. Экономические данные в стране учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) при регулировании величины учетной ставки, отражающейся на долларе, от которого зависит спрос на золото держателей других валют. Позднее в среду министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Ожидается, что количество новых домов, строительство которых было начато в июне, увеличилось до 1,31 миллиона с 1,277 миллиона в мае. В этот же день ФРС США опубликует "Бежевую книгу" (Beige Book) - ежемесячные комментарии об экономическом положении в стране.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
10:48 17.07.2024
 
Цена на золото вновь побила рекорд

Золото дорожает до 2473 доллара за тройскую унцию, вновь обновив рекорд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет до 2 473 долларов за тройскую унцию, вновь обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,8 доллара, или на 0,19%, до 2 472,6 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекорда в 2 487,25 доллара. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,12%, до 31,105 доллара за унцию.
Аналитики ждут выход статистических данных по экономике США. Экономические данные в стране учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) при регулировании величины учетной ставки, отражающейся на долларе, от которого зависит спрос на золото держателей других валют.
Позднее в среду министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Ожидается, что количество новых домов, строительство которых было начато в июне, увеличилось до 1,31 миллиона с 1,277 миллиона в мае.
В этот же день ФРС США опубликует "Бежевую книгу" (Beige Book) - ежемесячные комментарии об экономическом положении в стране.
 
ЭкономикаРОССИЯзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала