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Лихачев оценил темп строительства АЭС "Аккую" в Турции - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Лихачев оценил темп строительства АЭС "Аккую" в Турции
Лихачев оценил темп строительства АЭС "Аккую" в Турции - 18.07.2024, ПРАЙМ
Лихачев оценил темп строительства АЭС "Аккую" в Турции
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 атомной электростанции "Аккую" в Турции, ее реактор готовят к загрузке имитаторов ядерного | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:37+0300
2024-07-18T16:44+0300
энергетика
россия
турция
росатом
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 атомной электростанции "Аккую" в Турции, ее реактор готовят к загрузке имитаторов ядерного топлива в рамках подготовки к пуску, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Касательно АЭС "Аккую" и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока – мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива. Мы понимаем, насколько важно для турецкой стороны запустить "первое атомное электричество" в энергосистему Турции как можно скорее", – сказал Лихачев по итогам рабочей встречи в Стамбуле с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром. Слова Лихачева приводит пресс-служба "Росатома".Лихачев и Байрактар также обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС в Турции "Синоп", сообщила российская госкорпорация.Рабочая встреча Лихачева и Байрактара прошла в Стамбуле."Также на встрече стороны обсудили возможность реализации госкорпорацией "Росатом" проекта сооружения второй атомной электростанции в Турецкой Республике - АЭС "Синоп", - говорится в сообщении.
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россия, турция, росатом
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Росатом
16:37 18.07.2024 (обновлено: 16:44 18.07.2024)
 
Лихачев оценил темп строительства АЭС "Аккую" в Турции

Лихачев: на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции идут пусконаладочные работы

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 атомной электростанции "Аккую" в Турции, ее реактор готовят к загрузке имитаторов ядерного топлива в рамках подготовки к пуску, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Касательно АЭС "Аккую" и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока – мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива. Мы понимаем, насколько важно для турецкой стороны запустить "первое атомное электричество" в энергосистему Турции как можно скорее", – сказал Лихачев по итогам рабочей встречи в Стамбуле с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром. Слова Лихачева приводит пресс-служба "Росатома".
Лихачев и Байрактар также обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС в Турции "Синоп", сообщила российская госкорпорация.
Рабочая встреча Лихачева и Байрактара прошла в Стамбуле.
"Также на встрече стороны обсудили возможность реализации госкорпорацией "Росатом" проекта сооружения второй атомной электростанции в Турецкой Республике - АЭС "Синоп", - говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯРосатом
 
 
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