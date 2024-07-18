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Захарова: Москва не допустит безнаказанного воровства активов - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Захарова: Москва не допустит безнаказанного воровства активов
Захарова: Москва не допустит безнаказанного воровства активов - 18.07.2024, ПРАЙМ
Захарова: Москва не допустит безнаказанного воровства активов
Если страны Запада конфискуют российские активы, из Москвы последуют зеркальные ответные меры, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:32+0300
2024-07-18T17:32+0300
политика
россия
ес
мария захарова
замороженные российские активы
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Если страны Запада конфискуют российские активы, из Москвы последуют зеркальные ответные меры, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против нашей страны", - отметила она.Политик добавила, что подобный жест будет приравниваться Москвой к воровству с целью обогащения: "В случае конфискации, как мы это расцениваем – воровства, активов мы будем руководствоваться принципом взаимности, в данном случае это будет зеркальная, симметричная ответная мера".Захарова также подчеркнула, что весомая часть средств европейских государств находится в российской юрисдикции. Именно на них в случае необходимости могут распространиться ответные меры Москвы. Ранее появились сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства европейских государств, если последние примут решение об изъятии российских активов. В Еврокомиссии ситуацию комментировать отказались. Новостное агентство Киодо также сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Япония в скором времени может выделить Украине помощь из доходов от замороженных активов РФ. Ее размер составит 3,3 млрд долларов. Сумма станет частью кредита в размере 50 млрд долларов, 40 млрд из которых поделят США и европейские страны, а 10 млрд придутся на Японию, Великобританию и Канаду.
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россия, ес, мария захарова, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, ЕС, Мария Захарова, замороженные российские активы
17:32 18.07.2024
 
Захарова: Москва не допустит безнаказанного воровства активов

Захарова: если Запад конфискует российские активы, Москва примет зеркальные меры

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Если страны Запада конфискуют российские активы, из Москвы последуют зеркальные ответные меры, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против нашей страны", - отметила она.
Политик добавила, что подобный жест будет приравниваться Москвой к воровству с целью обогащения: "В случае конфискации, как мы это расцениваем – воровства, активов мы будем руководствоваться принципом взаимности, в данном случае это будет зеркальная, симметричная ответная мера".
Захарова также подчеркнула, что весомая часть средств европейских государств находится в российской юрисдикции. Именно на них в случае необходимости могут распространиться ответные меры Москвы.
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Вчера, 14:29
Ранее появились сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства европейских государств, если последние примут решение об изъятии российских активов. В Еврокомиссии ситуацию комментировать отказались.
Новостное агентство Киодо также сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Япония в скором времени может выделить Украине помощь из доходов от замороженных активов РФ. Ее размер составит 3,3 млрд долларов. Сумма станет частью кредита в размере 50 млрд долларов, 40 млрд из которых поделят США и европейские страны, а 10 млрд придутся на Японию, Великобританию и Канаду.
 
ПолитикаРОССИЯЕСМария Захаровазамороженные российские активы
 
 
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