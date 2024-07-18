https://1prime.ru/20240718/alcoa-850239719.html
Alcoa во II квартале получил прибыль в $20 млн после прошлогоднего убытка
Alcoa во II квартале получил прибыль в $20 млн после прошлогоднего убытка - 18.07.2024, ПРАЙМ
Alcoa во II квартале получил прибыль в $20 млн после прошлогоднего убытка
Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp., приходящаяся на акционеров, во втором квартале 2024 года достигла 20 миллионов долларов против... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:44+0300
2024-07-18T12:44+0300
2024-07-18T12:44+0300
экономика
алюминий
alcoa
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cd3d3b73389ab86f49abba6d9294c471.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp., приходящаяся на акционеров, во втором квартале 2024 года достигла 20 миллионов долларов против 102 миллионов долларов чистого убытка в аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе производителя. Разводненная прибыль на акцию Alcoa составила 0,11 доллара против убытка годом ранее в 0,57 доллара. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,16 доллара при прогнозе прибыли в 0,06 доллара. Выручка Alcoa за апрель-июнь составила 2,906 миллиарда долларов, увеличившись на 8,27% в годовом выражении. Прогноз предполагал показатель на уровне 2,85 миллиарда долларов. При этом в квартальном выражении выручка выросла на 11,8%. "Мы по-прежнему уделяем большое внимание постоянному улучшению, что совместно с положительной динамикой на рынках привело к более высоким результатам во втором квартале", - приводятся в отчете слова президента и гендиректора Alcoa Уильяма Оплингера (William Oplinger). На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,36%. Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
https://1prime.ru/20240718/tsvetmet-850238117.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_246c0f6e167fc31128620a0668751c1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алюминий, alcoa, акции
Экономика, алюминий, Alcoa, Акции
Alcoa во II квартале получил прибыль в $20 млн после прошлогоднего убытка
Прибыль Alcoa во II квартале 2024 года достигла $20 млн против $102 млн убытка в 2023 году
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp., приходящаяся на акционеров, во втором квартале 2024 года достигла 20 миллионов долларов против 102 миллионов долларов чистого убытка в аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе производителя.
Разводненная прибыль на акцию Alcoa составила 0,11 доллара против убытка годом ранее в 0,57 доллара. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,16 доллара при прогнозе прибыли в 0,06 доллара.
Выручка Alcoa за апрель-июнь составила 2,906 миллиарда долларов, увеличившись на 8,27% в годовом выражении. Прогноз предполагал показатель на уровне 2,85 миллиарда долларов.
При этом в квартальном выражении выручка выросла на 11,8%.
Алюминий упал до минимума за 3 месяца, никель – до минимума за 4 месяца
"Мы по-прежнему уделяем большое внимание постоянному улучшению, что совместно с положительной динамикой на рынках привело к более высоким результатам во втором квартале", - приводятся в отчете слова президента и гендиректора Alcoa Уильяма Оплингера (William Oplinger).
На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,36%.
Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.