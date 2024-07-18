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Alcoa во II квартале получил прибыль в $20 млн после прошлогоднего убытка

Alcoa во II квартале получил прибыль в $20 млн после прошлогоднего убытка - 18.07.2024, ПРАЙМ

Alcoa во II квартале получил прибыль в $20 млн после прошлогоднего убытка

Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp., приходящаяся на акционеров, во втором квартале 2024 года достигла 20 миллионов долларов против... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:44+0300

2024-07-18T12:44+0300

2024-07-18T12:44+0300

экономика

алюминий

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акции

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp., приходящаяся на акционеров, во втором квартале 2024 года достигла 20 миллионов долларов против 102 миллионов долларов чистого убытка в аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе производителя. Разводненная прибыль на акцию Alcoa составила 0,11 доллара против убытка годом ранее в 0,57 доллара. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,16 доллара при прогнозе прибыли в 0,06 доллара. Выручка Alcoa за апрель-июнь составила 2,906 миллиарда долларов, увеличившись на 8,27% в годовом выражении. Прогноз предполагал показатель на уровне 2,85 миллиарда долларов. При этом в квартальном выражении выручка выросла на 11,8%. "Мы по-прежнему уделяем большое внимание постоянному улучшению, что совместно с положительной динамикой на рынках привело к более высоким результатам во втором квартале", - приводятся в отчете слова президента и гендиректора Alcoa Уильяма Оплингера (William Oplinger). На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,36%. Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

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алюминий, alcoa, акции