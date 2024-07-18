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Более десяти новых отелей появятся в ОЭЗ "Архыз" до конца года

Более десяти новых отелей появятся в ОЭЗ "Архыз" до конца года - 18.07.2024, ПРАЙМ

Более десяти новых отелей появятся в ОЭЗ "Архыз" до конца года

Двенадцать гостиниц на 2 тысячи номеров планируется открыть в особой экономической зоне "Архыз" до конца года, сообщил в рамках Кавказского инвестиционного... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T09:58+0300

2024-07-18T09:58+0300

2024-07-18T09:59+0300

россия

архыз

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ГРОЗНЫЙ, 18 июл - ПРАЙМ. Двенадцать гостиниц на 2 тысячи номеров планируется открыть в особой экономической зоне "Архыз" до конца года, сообщил в рамках Кавказского инвестиционного форума заместитель гендиректора по развитию и проектам группы "Мантера" Дмитрий Анфиногенов. "Особая экономическая зона "Архыз" подтверждает статус одной из самых эффективных в стране: в 2023 году на курорте появилось 1,8 тысячи гостиничных мест, еще 2 тысячи – в гостиницах, коттеджных поселках и апартаментах – планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года. Это 12 коллективных средств размещения", - сказал Анфиногенов. Он уточнил, что к управлению курортом "Архыз" группа "Мантера" приступила в мае 2023 года. На сегодняшний день в развитии территории ОЭЗ участвуют 35 резидентов, потенциальных инвесторов ждут еще 36 площадок. "Планомерное выполнение "Мантерой" своих инвестиционных обязательств позволит уже в этом году увеличить посещаемость курорта с 880 тысяч до 1,1 миллиона туристов", – добавил Анфиногенов. По словам заместителя гендиректора группы, в августе этого года на курорте заработает канатная дорога "Орбита", которая будет поднимать гостей на высоту более 3 тысяч метров. Ведутся переговоры о создании банного комплекса премиального уровня в туристическом поселке "Романтик", вертолетного центра и мотопарка в "Лунной поляне", теннисной академии в деревне "Фестивальная", кемпинга и глэмпинга на курорте премиум-класса "Дукка". "В настоящее время резидентами и нерезидентами ОЭЗ "Архыз" введено в эксплуатацию 16 коллективных средств размещения на 2 176 мест, из них около 1,3 тысячи мест – в гостиницах категории "три звезды" и выше", – рассказал Анфиногенов. ОЭЗ "Архыз", расположенная на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесии, была создана в 2010 году. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" в Зеленчукском районе является стартовой площадкой кластера. Группа "Мантера" управляет такими курортами как "Красная Поляна", "Сочи Парк Отель" и рядом других.

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россия, архыз