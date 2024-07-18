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Авиакомпания China Eastern Airlines запускает прямые рейсы Казань - Шанхай

Авиакомпания China Eastern Airlines запускает прямые рейсы Казань - Шанхай - 18.07.2024, ПРАЙМ

Авиакомпания China Eastern Airlines запускает прямые рейсы Казань - Шанхай

Авиакомпания China Eastern Airlines с 28 сентября впервые начнет выполнять регулярный прямой рейс Казань - Шанхай, сообщает Минтранс России. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T18:02+0300

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КАЗАНЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания China Eastern Airlines с 28 сентября впервые начнет выполнять регулярный прямой рейс Казань - Шанхай, сообщает Минтранс России. "Впервые: прямой регулярный рейс "Казань-Шанхай"! 28 сентября, в преддверии саммита стран БРИКС, к выполнению регулярных рейсов приступит крупная китайская авиакомпания China Eastern Airlines. Это результат полутора лет совместной работы двух стран, в том числе с участием Минтранса РФ", — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на 264-местных самолетах Airbus A330. Вылет из Казани планируется в 20.00, прибытие в пункт назначения — в 09.00 следующего дня. Вылет из Шанхая — в 12.30, посадка в аэропорту "Казань" — в 17.00. Указано местное время для каждого аэропорта. Длительность перелета составит около 9 часов. Открытие полетной программы стало возможным благодаря личному участию главы Татарстана Рустама Минниханова и заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина. Также над проектом работала специально созданная рабочая группа из представителей международного аэропорта "Казань" и министерств промышленности и торговли и транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.Авиакомпания China Eastern также выполняет рейсы в Шанхай из Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь Казань станет третьим российским городом, откуда можно будет напрямую добраться до крупнейшего финансового центра Китая.В январе-мае аэропортом Казани воспользовались более 1,8 миллиона пассажиров. Это на 90 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

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