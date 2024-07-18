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Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в июне выросли на 4,3 процента
Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в июне выросли на 4,3 процента - 18.07.2024, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в июне выросли на 4,3 процента
Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июне поднялись на 4,3% в годовом выражении - до 1,09 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:42+0300
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экономика
европа
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июне поднялись на 4,3% в годовом выражении - до 1,09 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "В июне 2024 года продажи новых автомобилей в ЕС выросли на 4,3%, что было связано с увеличением на трех из четырех основных рынков региона", — говорится в сообщении. Так, в Италии был зафиксирован рост продаж на 15,1%, в Германии — на 6,1%, в Испании — на 2,2%. Во Франции при этом показатель за прошлый месяц снизился на 4,8%. В первом полугодии продажи автомобилей в ЕС выросли на 4,5% в годовом выражении — до 5,684 миллиона автомобилей. В Испании показатель увеличился на 5,9%, в Германии и Италии — на 5,4%, во Франции — на 2,8%. Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей группы Renault, по данным ассоциации, в июне в Европе выросли на 6,2% в годовом выражении, Volkswagen Group — на 4,7%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 0,4%. Продажи Tesla при этом сократились в прошлом месяце на 6,1%. В январе-июне продажи Volkswagen Group увеличились на 4,1%, Stellantis — на 0,5%, Renault — на 2%, Tesla — снизились на 9,1%. Продажи бензиновых автомобилей снизились в июне на 0,7%, до 375 393 единиц, дизельных — на 0,9%, до 138 264, гибридных электрических — выросли на 26,4%, до 321 959 автомобилей, аккумуляторных — уменьшились на 1%, до 156 408 авто. Также отмечается, что совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей на рынке снизилась в июне до 47,1% с 49,6% годом ранее. Гибридные автомобили нарастили долю до 29,5% с 24,4% в июне 2023 года, аккумуляторные заняли 14,4% рынка, сократившись с 15,1% ранее.
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европа
Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в июне выросли на 4,3 процента
ACEA: продажи новых легковых автомобилей в ЕC в июне выросли на 4%
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в июне поднялись на 4,3% в годовом выражении - до 1,09 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
"В июне 2024 года продажи новых автомобилей в ЕС выросли на 4,3%, что было связано с увеличением на трех из четырех основных рынков региона", — говорится в сообщении.
Так, в Италии был зафиксирован рост продаж на 15,1%, в Германии — на 6,1%, в Испании — на 2,2%. Во Франции при этом показатель за прошлый месяц снизился на 4,8%.
В первом полугодии продажи автомобилей в ЕС выросли на 4,5% в годовом выражении — до 5,684 миллиона автомобилей. В Испании показатель увеличился на 5,9%, в Германии и Италии — на 5,4%, во Франции — на 2,8%.
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Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей группы Renault, по данным ассоциации, в июне в Европе выросли на 6,2% в годовом выражении, Volkswagen Group — на 4,7%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 0,4%. Продажи Tesla при этом сократились в прошлом месяце на 6,1%. В январе-июне продажи Volkswagen Group увеличились на 4,1%, Stellantis — на 0,5%, Renault — на 2%, Tesla — снизились на 9,1%.
Продажи бензиновых автомобилей снизились в июне на 0,7%, до 375 393 единиц, дизельных — на 0,9%, до 138 264, гибридных электрических — выросли на 26,4%, до 321 959 автомобилей, аккумуляторных — уменьшились на 1%, до 156 408 авто. Также отмечается, что совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей на рынке снизилась в июне до 47,1% с 49,6% годом ранее. Гибридные автомобили нарастили долю до 29,5% с 24,4% в июне 2023 года, аккумуляторные заняли 14,4% рынка, сократившись с 15,1% ранее.