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Банки стали повышать ставки на "лишнюю" льготную ипотеку, пишет СМИ

Банки стали повышать ставки на "лишнюю" льготную ипотеку, пишет СМИ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Банки стали повышать ставки на "лишнюю" льготную ипотеку, пишет СМИ

Российские банки начали повышать ставки по льготной ипотеке для заемщиков, нарушивших правило "одна льготная ипотека в одни руки", пишет РБК. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T08:18+0300

2024-07-18T08:18+0300

2024-07-18T09:40+0300

ипотека

банки

россия

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российские банки начали повышать ставки по льготной ипотеке для заемщиков, нарушивших правило "одна льготная ипотека в одни руки", пишет РБК.Сбербанк и банк "Дом.РФ" подтвердили применение таких мер, ссылаясь на условия ипотечных программ с господдержкой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС 1 июля 2023 года все ипотечные программы с господдержкой были ограничены одной льготной ипотекой на заемщика. Исключение составляют заемщики, оформившие льготную ипотеку до 23 декабря 2023 года, и те, кто оформил семейную ипотеку при рождении ребенка или погашении предыдущего кредита.Семейная ипотека продлена до 2030 года с измененными условиями.Отмечается, что нарушение правила "одна льготная ипотека в одни руки" может привести к повышению ставки по кредиту до рыночного уровня.Участники рынка пояснили, что банки строго следуют правилам и могут пересмотреть условия кредита при их нарушении. Кредитные организации включают в договоры пункты о возможности повышения ставки при нарушении правила "одна льготная ипотека в одни руки".В случае несогласия с пересмотром условий ипотеки заемщики могут обратиться с жалобами в банк, уполномоченные органы и суд.При этом кредитные истории не содержат детализации о льготной ипотеке, что затрудняет проверку наличия уже оформленных ссуд. Банки используют Единую информационную систему жилищного строительства от "Дом.РФ" для проверки соответствия заемщика условиям льготной ипотеки, но и это не гарантирует стопроцентной точности.

https://1prime.ru/20240717/ipoteka-850217572.html

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ипотека, банки, россия