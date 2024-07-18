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Банки стали повышать ставки на "лишнюю" льготную ипотеку, пишет СМИ
Банки стали повышать ставки на "лишнюю" льготную ипотеку, пишет СМИ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Банки стали повышать ставки на "лишнюю" льготную ипотеку, пишет СМИ
Российские банки начали повышать ставки по льготной ипотеке для заемщиков, нарушивших правило "одна льготная ипотека в одни руки", пишет РБК. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T08:18+0300
2024-07-18T08:18+0300
2024-07-18T09:40+0300
ипотека
банки
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российские банки начали повышать ставки по льготной ипотеке для заемщиков, нарушивших правило "одна льготная ипотека в одни руки", пишет РБК.Сбербанк и банк "Дом.РФ" подтвердили применение таких мер, ссылаясь на условия ипотечных программ с господдержкой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС 1 июля 2023 года все ипотечные программы с господдержкой были ограничены одной льготной ипотекой на заемщика. Исключение составляют заемщики, оформившие льготную ипотеку до 23 декабря 2023 года, и те, кто оформил семейную ипотеку при рождении ребенка или погашении предыдущего кредита.Семейная ипотека продлена до 2030 года с измененными условиями.Отмечается, что нарушение правила "одна льготная ипотека в одни руки" может привести к повышению ставки по кредиту до рыночного уровня.Участники рынка пояснили, что банки строго следуют правилам и могут пересмотреть условия кредита при их нарушении. Кредитные организации включают в договоры пункты о возможности повышения ставки при нарушении правила "одна льготная ипотека в одни руки".В случае несогласия с пересмотром условий ипотеки заемщики могут обратиться с жалобами в банк, уполномоченные органы и суд.При этом кредитные истории не содержат детализации о льготной ипотеке, что затрудняет проверку наличия уже оформленных ссуд. Банки используют Единую информационную систему жилищного строительства от "Дом.РФ" для проверки соответствия заемщика условиям льготной ипотеки, но и это не гарантирует стопроцентной точности.
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ипотека, банки, россия
Банки стали повышать ставки на "лишнюю" льготную ипотеку, пишет СМИ
РБК: банки ужесточили условия для россиян, взявших "лишнюю" льготную ипотеку
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ.
Российские банки начали повышать ставки по льготной ипотеке для заемщиков, нарушивших правило "одна льготная ипотека в одни руки", пишет РБК
.
Сбербанк и банк "Дом.РФ" подтвердили применение таких мер, ссылаясь на условия ипотечных программ с господдержкой.
С 1 июля 2023 года все ипотечные программы с господдержкой были ограничены одной льготной ипотекой на заемщика. Исключение составляют заемщики, оформившие льготную ипотеку до 23 декабря 2023 года, и те, кто оформил семейную ипотеку при рождении ребенка или погашении предыдущего кредита.
Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке
Семейная ипотека продлена до 2030 года с измененными условиями.
Отмечается, что нарушение правила "одна льготная ипотека в одни руки" может привести к повышению ставки по кредиту до рыночного уровня.
Участники рынка пояснили, что банки строго следуют правилам и могут пересмотреть условия кредита при их нарушении. Кредитные организации включают в договоры пункты о возможности повышения ставки при нарушении правила "одна льготная ипотека в одни руки".
В случае несогласия с пересмотром условий ипотеки заемщики могут обратиться с жалобами в банк, уполномоченные органы и суд.
При этом кредитные истории не содержат детализации о льготной ипотеке, что затрудняет проверку наличия уже оформленных ссуд. Банки используют Единую информационную систему жилищного строительства от "Дом.РФ" для проверки соответствия заемщика условиям льготной ипотеки, но и это не гарантирует стопроцентной точности.