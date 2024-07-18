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Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации БАС
Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации БАС - 18.07.2024, ПРАЙМ
Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации БАС
Минпромторг России и Росстандарт утвердили перспективную программу стандартизации беспилотных авиационных систем (БАС) на 2024-2032 годы, говорится в сообщении... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:14+0300
2024-07-18T16:14+0300
2024-07-18T16:14+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Минпромторг России и Росстандарт утвердили перспективную программу стандартизации беспилотных авиационных систем (БАС) на 2024-2032 годы, говорится в сообщении министерства. "Программа включает разработку 227 стандартов в сфере БАС и смежных областях, а также перевод и регистрацию международных стандартов", - говорится в сообщении Минпромторга. Замглавы министерства Василий Шпак, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что для совершенствования отрасли, а также формирования нормативно-технической базы в области БАС и содействия реализации федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" разрабатывается 36 новых ГОСТов в области БАС и смежных направлений. "Среди будущих ГОСТов - агрегаты гидравлические, модели обмена данными, тренажёры для экипажей и другое", - пишет Минпромторг. Сейчас действуют 10 национальных стандартов в области БАС, охватывающих различные аспекты этой инновационной отрасли.
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россия, минпромторг, авиация
РОССИЯ, Минпромторг, авиация
Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации БАС
Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации БАС на 2024-2032 гг
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Минпромторг России и Росстандарт утвердили перспективную программу стандартизации беспилотных авиационных систем (БАС) на 2024-2032 годы, говорится в сообщении министерства.
"Программа включает разработку 227 стандартов в сфере БАС и смежных областях, а также перевод и регистрацию международных стандартов", - говорится в сообщении Минпромторга.
Замглавы министерства Василий Шпак, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что для совершенствования отрасли, а также формирования нормативно-технической базы в области БАС и содействия реализации федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" разрабатывается 36 новых ГОСТов в области БАС и смежных направлений.
"Среди будущих ГОСТов - агрегаты гидравлические, модели обмена данными, тренажёры для экипажей и другое", - пишет Минпромторг.
Сейчас действуют 10 национальных стандартов в области БАС, охватывающих различные аспекты этой инновационной отрасли.
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