https://1prime.ru/20240718/bas-850247418.html

Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации БАС

Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации БАС - 18.07.2024, ПРАЙМ

Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации БАС

Минпромторг России и Росстандарт утвердили перспективную программу стандартизации беспилотных авиационных систем (БАС) на 2024-2032 годы, говорится в сообщении... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T16:14+0300

2024-07-18T16:14+0300

2024-07-18T16:14+0300

россия

минпромторг

авиация

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Минпромторг России и Росстандарт утвердили перспективную программу стандартизации беспилотных авиационных систем (БАС) на 2024-2032 годы, говорится в сообщении министерства. "Программа включает разработку 227 стандартов в сфере БАС и смежных областях, а также перевод и регистрацию международных стандартов", - говорится в сообщении Минпромторга. Замглавы министерства Василий Шпак, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что для совершенствования отрасли, а также формирования нормативно-технической базы в области БАС и содействия реализации федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" разрабатывается 36 новых ГОСТов в области БАС и смежных направлений. "Среди будущих ГОСТов - агрегаты гидравлические, модели обмена данными, тренажёры для экипажей и другое", - пишет Минпромторг. Сейчас действуют 10 национальных стандартов в области БАС, охватывающих различные аспекты этой инновационной отрасли.

https://1prime.ru/20240714/samolety-850088419.html

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россия, минпромторг, авиация