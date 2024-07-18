Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240718/blagodarnost-850255145.html
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"
Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения,... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T21:26+0300
2024-07-18T21:26+0300
политика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения, защиты и подавления БПЛА. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Вектор", город Санкт-Петербург", — говорится в документе. Также президент распорядился объявить благодарность главному конструктору комплексов с беспилотными летательными аппаратами акционерного общества "Уральский завод гражданской авиации" Михаилу Баше. Согласно информации на сайте института, НИИ "Вектор" занимается в том числе разработкой систем обнаружения, мониторинга и обезвреживания беспилотных летательных аппаратов.
https://1prime.ru/20240717/bpla-850201252.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
21:26 18.07.2024
 
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"

Путин объявил благодарность НИИ "Вектор" за разработку средств борьбы с БПЛА

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения, защиты и подавления БПЛА.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Вектор", город Санкт-Петербург", — говорится в документе.
Модуль Пирс отстыковался от МКС
В России впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник
Вчера, 10:03
Также президент распорядился объявить благодарность главному конструктору комплексов с беспилотными летательными аппаратами акционерного общества "Уральский завод гражданской авиации" Михаилу Баше.
Согласно информации на сайте института, НИИ "Вектор" занимается в том числе разработкой систем обнаружения, мониторинга и обезвреживания беспилотных летательных аппаратов.
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала