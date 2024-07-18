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Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"
Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения,... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T21:26+0300
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения, защиты и подавления БПЛА. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Вектор", город Санкт-Петербург", — говорится в документе. Также президент распорядился объявить благодарность главному конструктору комплексов с беспилотными летательными аппаратами акционерного общества "Уральский завод гражданской авиации" Михаилу Баше. Согласно информации на сайте института, НИИ "Вектор" занимается в том числе разработкой систем обнаружения, мониторинга и обезвреживания беспилотных летательных аппаратов.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор" за разработку средств борьбы с БПЛА
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения, защиты и подавления БПЛА.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Вектор", город Санкт-Петербург", — говорится в документе.
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Также президент распорядился объявить благодарность главному конструктору комплексов с беспилотными летательными аппаратами акционерного общества "Уральский завод гражданской авиации" Михаилу Баше.
Согласно информации на сайте института, НИИ "Вектор" занимается в том числе разработкой систем обнаружения, мониторинга и обезвреживания беспилотных летательных аппаратов.