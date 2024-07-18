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Киев начал второй раунд переговоров с кредиторами о реструктуризации долга - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Киев начал второй раунд переговоров с кредиторами о реструктуризации долга
Киев начал второй раунд переговоров с кредиторами о реструктуризации долга - 18.07.2024, ПРАЙМ
Киев начал второй раунд переговоров с кредиторами о реструктуризации долга
Украина начала второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга, чтобы предотвратить дефолт, передает агентство... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:33+0300
2024-07-18T12:33+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украина начала второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга, чтобы предотвратить дефолт, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Группа украинских держателей облигаций подписала конфиденциальные соглашения, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с правительством о реструктуризации более чем 20 миллиардов долларов долга... Переговоры начались на этой неделе перед истечением моратория на выплаты украинского долга 1 августа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Как отметил Блумберг, первый раунд переговоров в июне не привел к подписанию соглашений.Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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украина
Экономика, УКРАИНА
12:33 18.07.2024
 
Киев начал второй раунд переговоров с кредиторами о реструктуризации долга

Bloomberg: Киев начал второй раунд переговоров о реструктуризации долга

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украина начала второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга, чтобы предотвратить дефолт, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Группа украинских держателей облигаций подписала конфиденциальные соглашения, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с правительством о реструктуризации более чем 20 миллиардов долларов долга... Переговоры начались на этой неделе перед истечением моратория на выплаты украинского долга 1 августа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Как отметил Блумберг, первый раунд переговоров в июне не привел к подписанию соглашений.
Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
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ЭкономикаУКРАИНА
 
 
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