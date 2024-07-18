https://1prime.ru/20240718/dolg-850239439.html

Киев начал второй раунд переговоров с кредиторами о реструктуризации долга

Киев начал второй раунд переговоров с кредиторами о реструктуризации долга - 18.07.2024, ПРАЙМ

Киев начал второй раунд переговоров с кредиторами о реструктуризации долга

Украина начала второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга, чтобы предотвратить дефолт, передает агентство... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:33+0300

2024-07-18T12:33+0300

2024-07-18T12:33+0300

экономика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украина начала второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга, чтобы предотвратить дефолт, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Группа украинских держателей облигаций подписала конфиденциальные соглашения, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с правительством о реструктуризации более чем 20 миллиардов долларов долга... Переговоры начались на этой неделе перед истечением моратория на выплаты украинского долга 1 августа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Как отметил Блумберг, первый раунд переговоров в июне не привел к подписанию соглашений.Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.

https://1prime.ru/20240711/ukraina-850027920.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина