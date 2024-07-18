https://1prime.ru/20240718/dostavka-850244701.html
5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток"
5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток" - 18.07.2024, ПРАЙМ
5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток"
5Post (дочерняя компания Х5 Group) запустила для частных клиентов доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщает Х5 Group. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:20+0300
2024-07-18T15:20+0300
2024-07-18T15:20+0300
x5 retail group
пятерочка
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/img/83024/05/830240550_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_692024a2a2a5f7105e5bff793a208793.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. 5Post (дочерняя компания Х5 Group) запустила для частных клиентов доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщает Х5 Group. "5Post - дочерняя компания Х5 Group - запустила новую услугу по доставке посылок для частных клиентов. Теперь в любой из 20 700 точек приема и выдачи 5Post, расположенных в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" в почти 4000 населенных пунктов в 63 регионах России, можно не только купить продукты, получить заказ из интернет-магазина, но и отправить посылку...", - говорится в сообщении. Компания поясняет, что оформить и оплатить посылку можно онлайн на сайте fivepost.ru или в мобильном приложении 5Post, после чего отправить ее в ближайшем магазине, где доступна отправка через кассу или через постамат. Посылку доставят в срок от двух дней. Также доступна доставка между магазинами в пределах города. Отправить можно посылки пяти размеров – от XS до XL, а максимальный вес отправления не должен превышать 15 килограммов. Как преимущество Х5 Group выделяет единую тарификацию вне зависимости от размера посылки, стоимость меняется только от города назначения. Например, за доставку между Москвой и Санкт-Петербургом отправитель заплатит 288 рублей, независимо от размера и веса отправления. А доставка документов или посылки по Москве обойдется всего в 185 рублей. Также компания отмечает, что график работы магазинов удобнее графика работы обычных пунктов приема и выдачи заказов, в том числе ряд магазинов работают круглосуточно.
https://1prime.ru/20240716/prodazhi-850142001.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83024/05/830240550_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad6332aa1b0c695b35cd494ebc15bb8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
x5 retail group, пятерочка, перекресток
X5 Retail Group, Пятерочка, Перекресток
5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток"
Х5 Group: 5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток"
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. 5Post (дочерняя компания Х5 Group) запустила для частных клиентов доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщает Х5 Group.
"5Post - дочерняя компания Х5 Group - запустила новую услугу по доставке посылок для частных клиентов. Теперь в любой из 20 700 точек приема и выдачи 5Post, расположенных в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" в почти 4000 населенных пунктов в 63 регионах России, можно не только купить продукты, получить заказ из интернет-магазина, но и отправить посылку...", - говорится в сообщении.
Компания поясняет, что оформить и оплатить посылку можно онлайн на сайте fivepost.ru или в мобильном приложении 5Post, после чего отправить ее в ближайшем магазине, где доступна отправка через кассу или через постамат. Посылку доставят в срок от двух дней.
Также доступна доставка между магазинами в пределах города. Отправить можно посылки пяти размеров – от XS до XL, а максимальный вес отправления не должен превышать 15 килограммов.
X5 Group нарастила объем общих продаж
Как преимущество Х5 Group выделяет единую тарификацию вне зависимости от размера посылки, стоимость меняется только от города назначения. Например, за доставку между Москвой и Санкт-Петербургом отправитель заплатит 288 рублей, независимо от размера и веса отправления. А доставка документов или посылки по Москве обойдется всего в 185 рублей.
Также компания отмечает, что график работы магазинов удобнее графика работы обычных пунктов приема и выдачи заказов, в том числе ряд магазинов работают круглосуточно.