https://1prime.ru/20240718/dostavka-850244701.html

5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток"

5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток" - 18.07.2024, ПРАЙМ

5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток"

5Post (дочерняя компания Х5 Group) запустила для частных клиентов доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщает Х5 Group. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:20+0300

2024-07-18T15:20+0300

2024-07-18T15:20+0300

x5 retail group

пятерочка

перекресток

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. 5Post (дочерняя компания Х5 Group) запустила для частных клиентов доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщает Х5 Group. "5Post - дочерняя компания Х5 Group - запустила новую услугу по доставке посылок для частных клиентов. Теперь в любой из 20 700 точек приема и выдачи 5Post, расположенных в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" в почти 4000 населенных пунктов в 63 регионах России, можно не только купить продукты, получить заказ из интернет-магазина, но и отправить посылку...", - говорится в сообщении. Компания поясняет, что оформить и оплатить посылку можно онлайн на сайте fivepost.ru или в мобильном приложении 5Post, после чего отправить ее в ближайшем магазине, где доступна отправка через кассу или через постамат. Посылку доставят в срок от двух дней. Также доступна доставка между магазинами в пределах города. Отправить можно посылки пяти размеров – от XS до XL, а максимальный вес отправления не должен превышать 15 килограммов. Как преимущество Х5 Group выделяет единую тарификацию вне зависимости от размера посылки, стоимость меняется только от города назначения. Например, за доставку между Москвой и Санкт-Петербургом отправитель заплатит 288 рублей, независимо от размера и веса отправления. А доставка документов или посылки по Москве обойдется всего в 185 рублей. Также компания отмечает, что график работы магазинов удобнее графика работы обычных пунктов приема и выдачи заказов, в том числе ряд магазинов работают круглосуточно.

https://1prime.ru/20240716/prodazhi-850142001.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

x5 retail group, пятерочка, перекресток