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Цены на золото держатся в районе рекордных значений

Цены на золото держатся в районе рекордных значений - 18.07.2024, ПРАЙМ

Цены на золото держатся в районе рекордных значений

Цены на золото в четверг выросли и держатся в районе рекордного максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Они получают поддержку от растущих надежд на... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:48+0300

2024-07-18T11:48+0300

2024-07-18T11:48+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в четверг выросли и держатся в районе рекордного максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Они получают поддержку от растущих надежд на снижение ключевой процентной ставки ФРС в сентябре.Спот-цены на золото по состоянию на 02.18 по Гринвичу выросли на 0,1%, до 2461,27 доллара за унцию после достижения исторического максимума на уровне 2483,60 доллара в среду.Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,2%, до 2465,00 доллара.Снижающиеся процентные ставки и выборы в США являются двумя ключевыми факторами, которые, вероятно, протолкнут цены на золото выше 2500 долларов, так как этот металл обычно выигрывает от экономической и геополитической неопределенности, отметил Райан Макинтайр, старший портфельный менеджер Sprott Asset Management."Держание золота в ETF, судя по всему, достигло дна в мае, а теперь снова начинает расти... Через этот канал, возможно, идет новая волна спроса на золото, особенно со стороны финансовых консультантов и институтов".Более низкие процентные ставки повышают привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.Управляющий ФРС Кристофер Уоллер и президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс указали на приближение момента смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, президент ФРС-Ричмонд Томас Баркин заявил, что он очень воодушевлен снижением инфляции.Судя по FedWatch Tool от CME, рынки ожидают снижения ключевой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре.С конца мая по начало июля экономическая активность в США росла низкими или умеренными темпами, и компании ожидают более медленного роста в дальнейшем. Это следует из результатов опроса ФРС."В течение следующих 6-12 месяцев при любом победителе в американских выборах цена золота поднимется до 2700-3000 долларов, а серебра – до 38 долларов", - отметили в Citi Research.Инвесторы, возможно, захотят захеджировать свои позиции в акциях и валютах перед лицом перспективы мировой торговой войны, особенно между США и Китаем, а такая ситуация благоприятна для драгоценных металлов.Спот-цены на серебро выросли на 0,2% до 30,35 доллара за унцию, платина стабилизировалась на уровне 994,81 доллара, а палладий вырос на 0,4% до 955,77 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов