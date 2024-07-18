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Золото продолжает торговаться вблизи рекордных максимумов - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Золото продолжает торговаться вблизи рекордных максимумов
Золото продолжает торговаться вблизи рекордных максимумов - 18.07.2024, ПРАЙМ
Золото продолжает торговаться вблизи рекордных максимумов
Цены на золото вновь выросли в четверг, так как ожидания понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре продолжают нарастать. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T20:05+0300
2024-07-18T20:05+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цены на золото вновь выросли в четверг, так как ожидания понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре продолжают нарастать.По состоянию на 14.48 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 2466,33 доллара за унцию. В среду они достигли исторического максимума 2483,60 доллара.Американские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,4% до 2469,70 доллара."Аналитики прогнозируют долгосрочный рост (стоимости) драгоценного металла, вызванный подготовкой ФРС к снижению ставок, полагая, что инфляция находится под контролем", - говорит Рассел Шор из Tradu.Геополитическая нестабильность и спрос со стороны центральных банков также создают позитивные среднесрочные и долгосрочные перспективы для золота, добавляет он.По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают 100%-ную вероятность снижения ставки в США в сентябре.Министерство труда США сообщило в четверг, что число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло больше, чем ожидалось, однако существенных изменений на рынке труда не произошло.Тем не менее, Международный валютный фонд заявил в четверг, что ФРС не следует снижать ставки до конца 2024 года.Тем временем Европейский центральный банк, как и ожидалось, сохранил процентные ставки без изменений.Серебро на рынке спот упало в цене на 0,5% до 30,15 доллара.Платина снизилась примерно на 0,8% до 986,45 доллара. Палладий подешевел на 0,8% до 986,45 доллара.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
20:05 18.07.2024
 

Золото продолжает торговаться вблизи рекордных максимумов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цены на золото вновь выросли в четверг, так как ожидания понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре продолжают нарастать.
По состоянию на 14.48 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 2466,33 доллара за унцию. В среду они достигли исторического максимума 2483,60 доллара.
Американские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,4% до 2469,70 доллара.
"Аналитики прогнозируют долгосрочный рост (стоимости) драгоценного металла, вызванный подготовкой ФРС к снижению ставок, полагая, что инфляция находится под контролем", - говорит Рассел Шор из Tradu.
Геополитическая нестабильность и спрос со стороны центральных банков также создают позитивные среднесрочные и долгосрочные перспективы для золота, добавляет он.
По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают 100%-ную вероятность снижения ставки в США в сентябре.
Министерство труда США сообщило в четверг, что число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло больше, чем ожидалось, однако существенных изменений на рынке труда не произошло.
Тем не менее, Международный валютный фонд заявил в четверг, что ФРС не следует снижать ставки до конца 2024 года.
Тем временем Европейский центральный банк, как и ожидалось, сохранил процентные ставки без изменений.
Серебро на рынке спот упало в цене на 0,5% до 30,15 доллара.
Платина снизилась примерно на 0,8% до 986,45 доллара. Палладий подешевел на 0,8% до 986,45 доллара.
 
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