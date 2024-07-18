https://1prime.ru/20240718/dubay-850247295.html

Trump Organization построит башню в Дубае, пишет СМИ

Trump Organization построит башню в Дубае, пишет СМИ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Trump Organization построит башню в Дубае, пишет СМИ

Компания Trump Organization, основная часть бизнес-империи экс-президента США Дональда Трампа, собирается построить высотную башню в Дубае в ОАЭ, передает... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T16:12+0300

2024-07-18T16:12+0300

2024-07-18T16:12+0300

дубай

trump organization

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Компания Trump Organization, основная часть бизнес-империи экс-президента США Дональда Трампа, собирается построить высотную башню в Дубае в ОАЭ, передает агентство Блумберг. "Trump Organization планирует построить роскошную башню в Дубае совместно с саудовским застройщиком... Trump Tower Dubai будет включать в себя отель класса люкс и фирменные резиденции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на совместное заявление двух компаний. Как отмечает агентство, строительством башни займется застройщик Dar Global - лондонский филиал компании Dar Al Arkan, одного из крупнейших частных девелоперов в Саудовской Аравии. По данным Блумберг, компании объявят о месте строительства башни и ее дизайне позже в этом году. В начале июля газета New York Times писала, что компания Trump Organization, подписала соглашение о строительстве жилой высотной башни в городе Джидда в Саудовской Аравии. Ранее также стало известно, что Dar Global и компания Трампа договорились о реализации проекта стоимостью 500 миллионов долларов по строительству курортного комплекса в Омане.

https://1prime.ru/20240715/brendy-850108820.html

дубай

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дубай, trump organization