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Trump Organization построит башню в Дубае, пишет СМИ - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Trump Organization построит башню в Дубае, пишет СМИ
Trump Organization построит башню в Дубае, пишет СМИ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Trump Organization построит башню в Дубае, пишет СМИ
Компания Trump Organization, основная часть бизнес-империи экс-президента США Дональда Трампа, собирается построить высотную башню в Дубае в ОАЭ, передает... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:12+0300
2024-07-18T16:12+0300
дубай
trump organization
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Компания Trump Organization, основная часть бизнес-империи экс-президента США Дональда Трампа, собирается построить высотную башню в Дубае в ОАЭ, передает агентство Блумберг. "Trump Organization планирует построить роскошную башню в Дубае совместно с саудовским застройщиком... Trump Tower Dubai будет включать в себя отель класса люкс и фирменные резиденции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на совместное заявление двух компаний. Как отмечает агентство, строительством башни займется застройщик Dar Global - лондонский филиал компании Dar Al Arkan, одного из крупнейших частных девелоперов в Саудовской Аравии. По данным Блумберг, компании объявят о месте строительства башни и ее дизайне позже в этом году. В начале июля газета New York Times писала, что компания Trump Organization, подписала соглашение о строительстве жилой высотной башни в городе Джидда в Саудовской Аравии. Ранее также стало известно, что Dar Global и компания Трампа договорились о реализации проекта стоимостью 500 миллионов долларов по строительству курортного комплекса в Омане.
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дубай, trump organization
Дубай, Trump Organization
16:12 18.07.2024
 
Trump Organization построит башню в Дубае, пишет СМИ

Bloomberg: Trump Organization планирует построить башню в Дубае

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Компания Trump Organization, основная часть бизнес-империи экс-президента США Дональда Трампа, собирается построить высотную башню в Дубае в ОАЭ, передает агентство Блумберг.
"Trump Organization планирует построить роскошную башню в Дубае совместно с саудовским застройщиком... Trump Tower Dubai будет включать в себя отель класса люкс и фирменные резиденции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на совместное заявление двух компаний.
Как отмечает агентство, строительством башни займется застройщик Dar Global - лондонский филиал компании Dar Al Arkan, одного из крупнейших частных девелоперов в Саудовской Аравии.
По данным Блумберг, компании объявят о месте строительства башни и ее дизайне позже в этом году.
В начале июля газета New York Times писала, что компания Trump Organization, подписала соглашение о строительстве жилой высотной башни в городе Джидда в Саудовской Аравии. Ранее также стало известно, что Dar Global и компания Трампа договорились о реализации проекта стоимостью 500 миллионов долларов по строительству курортного комплекса в Омане.
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