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Египет купит у России 720 тысяч тонн пшеницы, пишет СМИ

Египет купит у России 720 тысяч тонн пшеницы, пишет СМИ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Египет купит у России 720 тысяч тонн пшеницы, пишет СМИ

Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает портал Vetogate со ссылкой на заявление Египетского агентства по закупкам... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T08:30+0300

2024-07-18T08:30+0300

2024-07-18T09:43+0300

экономика

россия

египет

пшеница

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КАИР, 18 июл - ПРАЙМ. Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает портал Vetogate со ссылкой на заявление Египетского агентства по закупкам продовольствия (GASC). Отмечается, что GASC заключил контракты на приобретение 770 тысяч тонн из России и Болгарии. "Это количество включает в себя 720 тысяч тонн российской пшеницы и 50 тысяч болгарской", - говорится в заявлении. По данным ряда СМИ, это крупнейшее за последние два года приобретение пшеницы для Египта с точки зрения объема. Ранее пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.

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египет

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россия, египет, пшеница