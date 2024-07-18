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Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК
Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК - 18.07.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК
Депутаты нового созыва Европарламента избрали Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии еще на пять лет, следует из результатов... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:30+0300
2024-07-18T15:30+0300
2024-07-18T15:31+0300
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - ПРАЙМ. Депутаты нового созыва Европарламента избрали Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии еще на пять лет, следует из результатов голосования.Накануне чиновница выступила со своей программой. Она по традиции напугала депутатов "российской и китайской угрозами". Среди предложений фон дер Ляйен было: выдворение мигрантов и усиление контроля границ ЕС, превращение ЕС в оборонный союз, усиление контроля за медиапространством, "геостратегическое" соперничество с КНР, а также продолжение поддержки Киева.По итогам голосования, действующую главу ЕК поддержал 401 депутат из 720, 284 голоса были против, 15 решили воздержаться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал слова фон дер Ляйен об оборонном союзе. По его мнению, Евросоюзу придадут военную окраску. Песков подчеркнул, что Россия не представляет для Евросоюза угрозы, но будет вынуждена конфигурировать свои подходы.
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урсула фон дер ляйен, ес, ек
Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК
Европарламент: фон дер Ляйен переизбралась на новый пятилетний срок
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - ПРАЙМ. Депутаты нового созыва Европарламента избрали Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии еще на пять лет, следует из результатов голосования.
Накануне чиновница выступила со своей программой. Она по традиции напугала депутатов "российской и китайской угрозами". Среди предложений фон дер Ляйен было: выдворение мигрантов и усиление контроля границ ЕС, превращение ЕС в оборонный союз, усиление контроля за медиапространством, "геостратегическое" соперничество с КНР, а также продолжение поддержки Киева.
По итогам голосования, действующую главу ЕК поддержал 401 депутат из 720, 284 голоса были против, 15 решили воздержаться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал слова фон дер Ляйен об оборонном союзе. По его мнению, Евросоюзу придадут военную окраску. Песков подчеркнул, что Россия не представляет для Евросоюза угрозы, но будет вынуждена конфигурировать свои подходы.
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем