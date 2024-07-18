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Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК
Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК - 18.07.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК
Депутаты нового созыва Европарламента избрали Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии еще на пять лет, следует из результатов... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:30+0300
2024-07-18T15:31+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - ПРАЙМ. Депутаты нового созыва Европарламента избрали Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии еще на пять лет, следует из результатов голосования.Накануне чиновница выступила со своей программой. Она по традиции напугала депутатов "российской и китайской угрозами". Среди предложений фон дер Ляйен было: выдворение мигрантов и усиление контроля границ ЕС, превращение ЕС в оборонный союз, усиление контроля за медиапространством, "геостратегическое" соперничество с КНР, а также продолжение поддержки Киева.По итогам голосования, действующую главу ЕК поддержал 401 депутат из 720, 284 голоса были против, 15 решили воздержаться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал слова фон дер Ляйен об оборонном союзе. По его мнению, Евросоюзу придадут военную окраску. Песков подчеркнул, что Россия не представляет для Евросоюза угрозы, но будет вынуждена конфигурировать свои подходы.
https://1prime.ru/20240718/kitay-850232060.html
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урсула фон дер ляйен, ес, ек
Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
15:30 18.07.2024 (обновлено: 15:31 18.07.2024)
 
Фон дер Ляйен переизбралась на пост главы ЕК

Европарламент: фон дер Ляйен переизбралась на новый пятилетний срок

© CC BY 2.0 / Stina Virkamäki/FinnishGovernmentПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© CC BY 2.0 / Stina Virkamäki/FinnishGovernment
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - ПРАЙМ. Депутаты нового созыва Европарламента избрали Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии еще на пять лет, следует из результатов голосования.
Накануне чиновница выступила со своей программой. Она по традиции напугала депутатов "российской и китайской угрозами". Среди предложений фон дер Ляйен было: выдворение мигрантов и усиление контроля границ ЕС, превращение ЕС в оборонный союз, усиление контроля за медиапространством, "геостратегическое" соперничество с КНР, а также продолжение поддержки Киева.
По итогам голосования, действующую главу ЕК поддержал 401 депутат из 720, 284 голоса были против, 15 решили воздержаться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал слова фон дер Ляйен об оборонном союзе. По его мнению, Евросоюзу придадут военную окраску. Песков подчеркнул, что Россия не представляет для Евросоюза угрозы, но будет вынуждена конфигурировать свои подходы.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем
10:38
 
Урсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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