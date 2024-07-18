https://1prime.ru/20240718/energetika-850254972.html

В Ставропольском крае введены временные ограничения подачи энергии

В Ставропольском крае введены временные ограничения подачи энергии - 18.07.2024, ПРАЙМ

В Ставропольском крае введены временные ограничения подачи энергии

В Ставропольском крае были введены временные ограничения подачи электроэнергии из-за перегрузки на транзитных линиях электропередачи, сообщил губернатор региона | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T20:39+0300

2024-07-18T20:39+0300

2024-07-18T20:39+0300

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НАЛЬЧИК, 18 июл – ПРАЙМ. В Ставропольском крае были введены временные ограничения подачи электроэнергии из-за перегрузки на транзитных линиях электропередачи, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "В нашем крае введены временные ограничения подачи электроэнергии. Причина — перегрузка на транзитных линиях энергоснабжения Волгоград-Ростов. Частично свет уже отключен в Ессентуках, Петровском, Кочубеевском, Советском округах", — написал Владимиров в своем Telegram-канале. По его словам, ориентировочно подача электроэнергии должна возобновиться с 22.00 до 23.00 мск в четверг. Губернатор сообщил, что отключения электроэнергии произошли в четырёх городах: Ставрополе, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Также без света остались 15 округов края.Ранее мэр Пятигорска сообщал, что в городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен график временного отключения электроэнергии.

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россия, ставрополь, ставропольский край, кубань