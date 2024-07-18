Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240718/energetika-850255967.html
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ
Временные ограничения подачи электричества ввели в Дагестане из-за роста нагрузок на энергосистему юга России на фоне сбоя на Ростовской АЭС, сообщила... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T23:09+0300
2024-07-18T23:09+0300
энергетика
россия
жара
электричество
отключение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/44/842194449_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_d9547087f0a0f32d7d2936732c6ea5ca.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 июл — ПРАЙМ. Временные ограничения подачи электричества ввели в Дагестане из-за роста нагрузок на энергосистему юга России на фоне сбоя на Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба минэнергетики республики. "В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления. Это послужило причиной ввода частичного ограничения потребителей", – говорится в сообщении. По данным ведомства, частично обесточены города Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также 16 районов республики. В министерстве отметили, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение будет восстановлено.Ранее губернатор Ставропольского края сообщал, что отключения электроэнергии произошли в четырёх городах: Ставрополе, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Также без света остались 15 округов края.Ранее мэр Пятигорска сообщал, что в городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен график временного отключения электроэнергии.
https://1prime.ru/20240718/energetika-850254972.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/44/842194449_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_af9329c8b922c1932ddb504ee64eec37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, жара, электричество, отключение
Энергетика, РОССИЯ, жара, электричество, Отключение
23:09 18.07.2024
 
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ

Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода России. Дербент
Города России. Дербент - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 18 июл — ПРАЙМ. Временные ограничения подачи электричества ввели в Дагестане из-за роста нагрузок на энергосистему юга России на фоне сбоя на Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба минэнергетики республики.
"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления. Это послужило причиной ввода частичного ограничения потребителей", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, частично обесточены города Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также 16 районов республики. В министерстве отметили, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение будет восстановлено.
Ранее губернатор Ставропольского края сообщал, что отключения электроэнергии произошли в четырёх городах: Ставрополе, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Также без света остались 15 округов края.
Ранее мэр Пятигорска сообщал, что в городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен график временного отключения электроэнергии.
Ставрополь - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
В Ставропольском крае введены временные ограничения подачи энергии
20:39
 
ЭнергетикаРОССИЯжараэлектричествоОтключение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала