https://1prime.ru/20240718/energetika-850255967.html

Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ

Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ

Временные ограничения подачи электричества ввели в Дагестане из-за роста нагрузок на энергосистему юга России на фоне сбоя на Ростовской АЭС, сообщила... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T23:09+0300

2024-07-18T23:09+0300

2024-07-18T23:09+0300

энергетика

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отключение

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МАХАЧКАЛА, 18 июл — ПРАЙМ. Временные ограничения подачи электричества ввели в Дагестане из-за роста нагрузок на энергосистему юга России на фоне сбоя на Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба минэнергетики республики. "В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления. Это послужило причиной ввода частичного ограничения потребителей", – говорится в сообщении. По данным ведомства, частично обесточены города Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также 16 районов республики. В министерстве отметили, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение будет восстановлено.Ранее губернатор Ставропольского края сообщал, что отключения электроэнергии произошли в четырёх городах: Ставрополе, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Также без света остались 15 округов края.Ранее мэр Пятигорска сообщал, что в городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен график временного отключения электроэнергии.

https://1prime.ru/20240718/energetika-850254972.html

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россия, жара, электричество, отключение