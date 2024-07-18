https://1prime.ru/20240718/energetika-850255967.html
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ
Временные ограничения подачи электричества ввели в Дагестане из-за роста нагрузок на энергосистему юга России на фоне сбоя на Ростовской АЭС, сообщила... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T23:09+0300
2024-07-18T23:09+0300
2024-07-18T23:09+0300
энергетика
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МАХАЧКАЛА, 18 июл — ПРАЙМ. Временные ограничения подачи электричества ввели в Дагестане из-за роста нагрузок на энергосистему юга России на фоне сбоя на Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба минэнергетики республики. "В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления. Это послужило причиной ввода частичного ограничения потребителей", – говорится в сообщении. По данным ведомства, частично обесточены города Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также 16 районов республики. В министерстве отметили, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение будет восстановлено.Ранее губернатор Ставропольского края сообщал, что отключения электроэнергии произошли в четырёх городах: Ставрополе, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Также без света остались 15 округов края.Ранее мэр Пятигорска сообщал, что в городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен график временного отключения электроэнергии.
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россия, жара, электричество, отключение
Энергетика, РОССИЯ, жара, электричество, Отключение
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ
Часть Дагестана обесточили из-за роста нагрузок на энергосистему юга РФ
МАХАЧКАЛА, 18 июл — ПРАЙМ. Временные ограничения подачи электричества ввели в Дагестане из-за роста нагрузок на энергосистему юга России на фоне сбоя на Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба минэнергетики республики.
"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления. Это послужило причиной ввода частичного ограничения потребителей", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, частично обесточены города Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также 16 районов республики. В министерстве отметили, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение будет восстановлено.
Ранее губернатор Ставропольского края сообщал, что отключения электроэнергии произошли в четырёх городах: Ставрополе, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Также без света остались 15 округов края.
Ранее мэр Пятигорска сообщал, что в городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен график временного отключения электроэнергии.
В Ставропольском крае введены временные ограничения подачи энергии