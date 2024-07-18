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В Дагестане возобновлено прерванное из-за дефицита электроснабжение

В Дагестане возобновлено прерванное из-за дефицита электроснабжение - 18.07.2024, ПРАЙМ

В Дагестане возобновлено прерванное из-за дефицита электроснабжение

Электроснабжение потребителей Дагестана возобновлено после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме, сообщает минэнерго региона. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T23:15+0300

2024-07-18T23:15+0300

2024-07-18T23:15+0300

энергетика

россия

дагестан

электроснабжение

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МАХАЧКАЛА, 18 июл – ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей Дагестана возобновлено после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме, сообщает минэнерго региона. "Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных по команде Регионального диспетчерского управления, возобновлено… После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме, электроснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме", – говорится в сообщении.По данным ведомства, частично были обесточены города Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также 16 районов республики. В министерстве отметили, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение будет восстановлено.

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россия, дагестан, электроснабжение