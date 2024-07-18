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ЕС своей милитаризацией грозит спровоцировать новую беду, заявил Гаврилов - 18.07.2024, ПРАЙМ
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ЕС своей милитаризацией грозит спровоцировать новую беду, заявил Гаврилов
ЕС своей милитаризацией грозит спровоцировать новую беду, заявил Гаврилов - 18.07.2024, ПРАЙМ
ЕС своей милитаризацией грозит спровоцировать новую беду, заявил Гаврилов
Евросоюз своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:34+0300
2024-07-18T15:34+0300
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ВЕНА, 18 июл — ПРАЙМ. Евросоюз своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Основатели Евросоюза еще в 1940–1950 годах закладывали фундамент в целях предотвращения новой войны на континенте. Цель также состояла в росте благосостояния европейских граждан. Но что мы видим 70 лет спустя? Нагнетание военного психоза проходит "красной нитью" через всю деятельность этого интеграционного объединения", — отметил Гаврилов. Дипломат подчеркнул, что санкции, введённые против России, привели к неожиданным последствиям — энергетическому кризису и инфляции.Он отметил, что, вопреки первоначальной идее союза, ЕС "финансирует кровопролитие на Украине и своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду".По его словам, планы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на её второй срок на этом посту — превратить Европейский союз в оборонный, создать единую систему противовоздушной обороны для всей Европы и учредить специальный фонд для увеличения военных расходов — "лишь закрепляют этот опасный для европейского континента вектор".
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россия, европа, ес
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЕС
15:34 18.07.2024
 
ЕС своей милитаризацией грозит спровоцировать новую беду, заявил Гаврилов

Гаврилов: ЕС своей милитаризацией грозит спровоцировать новую беду

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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ВЕНА, 18 июл — ПРАЙМ. Евросоюз своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Основатели Евросоюза еще в 1940–1950 годах закладывали фундамент в целях предотвращения новой войны на континенте. Цель также состояла в росте благосостояния европейских граждан. Но что мы видим 70 лет спустя? Нагнетание военного психоза проходит "красной нитью" через всю деятельность этого интеграционного объединения", — отметил Гаврилов.
Дипломат подчеркнул, что санкции, введённые против России, привели к неожиданным последствиям — энергетическому кризису и инфляции.
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Он отметил, что, вопреки первоначальной идее союза, ЕС "финансирует кровопролитие на Украине и своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду".
По его словам, планы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на её второй срок на этом посту — превратить Европейский союз в оборонный, создать единую систему противовоздушной обороны для всей Европы и учредить специальный фонд для увеличения военных расходов — "лишь закрепляют этот опасный для европейского континента вектор".
 
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