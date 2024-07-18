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Пеллегрини заявил, что Словакия не присоединится к бойкоту Венгрии

Пеллегрини заявил, что Словакия не присоединится к бойкоту Венгрии - 18.07.2024, ПРАЙМ

Пеллегрини заявил, что Словакия не присоединится к бойкоту Венгрии

Словакия не станет участвовать в связанном с недавним визитом Виктора Орбана в Москву и Пекин бойкоте председательства Венгрии в ЕС. Независимое государство... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T16:25+0300

2024-07-18T16:25+0300

2024-07-18T16:26+0300

политика

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виктор орбан

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БРАТИСЛАВА, 18 июл - ПРАЙМ. Словакия не станет участвовать в связанном с недавним визитом Виктора Орбана в Москву и Пекин бойкоте председательства Венгрии в ЕС. Независимое государство нельзя наказывать за попытки установить диалог, подчеркнул президент Словакии Петер Пеллегрини."Я хочу очень отчетливо сказать, что Словакия не будет во время председательства Венгрии в Совете Европейского союза присоединяться к каким-либо попыткам (бойкота) или активностям, направленным на бойкот венгерского председательства", - ответил Пеллегрини на вопросы прессы после встречи с венгерским президентом в Будапеште. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Словацкий политик подчеркнул: "Наоборот, я заверил господина президента, представители словацкого правительства будут участвовать во всех мероприятиях, которые будет организовывать Венгрия во время своего председательства".Незадолго до встречи политиков премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что словацкие представители в ЕС не поддержат осуждение Венгрии за визит Виктора Орбана в Россию и КНР. "Не думаю, что кого-то нужно наказывать за стремление к диалогу. Словакия так делать не будет", - добавил президент.С июля этого года Венгрия является временным председателем Совета Европейского союза. Председательство предусмотрено правилами ЕС, однако неудобные для европейских государств политические решения венгерского премьер-министра уже становились причиной попыток лишить государство право занять пост страны-председателя. Этому предшествовал отказ Венгрии одобрить европейские инициативы по помощи Украине и введению очередного пакета санкций против Москвы.Недавний визит Виктора Орбана в Москву и Пекин стал причиной резко негативной реакции как европейских государств, так и органов ЕС, а также предложений бойкотировать съезд комиссаров в Будапеште. Представители Еврокомиссии подчеркнули, что во время поездки венгерский политик не представлял ЕС.

https://1prime.ru/20240717/orban-850210944.html

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ес, еврокомиссия, венгрия, словакия, виктор орбан