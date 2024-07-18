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Пеллегрини заявил, что Словакия не присоединится к бойкоту Венгрии
Пеллегрини заявил, что Словакия не присоединится к бойкоту Венгрии - 18.07.2024, ПРАЙМ
Пеллегрини заявил, что Словакия не присоединится к бойкоту Венгрии
Словакия не станет участвовать в связанном с недавним визитом Виктора Орбана в Москву и Пекин бойкоте председательства Венгрии в ЕС. Независимое государство... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:25+0300
2024-07-18T16:25+0300
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БРАТИСЛАВА, 18 июл - ПРАЙМ. Словакия не станет участвовать в связанном с недавним визитом Виктора Орбана в Москву и Пекин бойкоте председательства Венгрии в ЕС. Независимое государство нельзя наказывать за попытки установить диалог, подчеркнул президент Словакии Петер Пеллегрини."Я хочу очень отчетливо сказать, что Словакия не будет во время председательства Венгрии в Совете Европейского союза присоединяться к каким-либо попыткам (бойкота) или активностям, направленным на бойкот венгерского председательства", - ответил Пеллегрини на вопросы прессы после встречи с венгерским президентом в Будапеште. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Словацкий политик подчеркнул: "Наоборот, я заверил господина президента, представители словацкого правительства будут участвовать во всех мероприятиях, которые будет организовывать Венгрия во время своего председательства".Незадолго до встречи политиков премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что словацкие представители в ЕС не поддержат осуждение Венгрии за визит Виктора Орбана в Россию и КНР. "Не думаю, что кого-то нужно наказывать за стремление к диалогу. Словакия так делать не будет", - добавил президент.С июля этого года Венгрия является временным председателем Совета Европейского союза. Председательство предусмотрено правилами ЕС, однако неудобные для европейских государств политические решения венгерского премьер-министра уже становились причиной попыток лишить государство право занять пост страны-председателя. Этому предшествовал отказ Венгрии одобрить европейские инициативы по помощи Украине и введению очередного пакета санкций против Москвы.Недавний визит Виктора Орбана в Москву и Пекин стал причиной резко негативной реакции как европейских государств, так и органов ЕС, а также предложений бойкотировать съезд комиссаров в Будапеште. Представители Еврокомиссии подчеркнули, что во время поездки венгерский политик не представлял ЕС.
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ес, еврокомиссия, венгрия, словакия, виктор орбан
Политика, ЕС, Еврокомиссия, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан
Пеллегрини заявил, что Словакия не присоединится к бойкоту Венгрии
Пеллегрини: Словакия не присоединится к бойкоту председательства Венгрии в ЕС
БРАТИСЛАВА, 18 июл - ПРАЙМ. Словакия не станет участвовать в связанном с недавним визитом Виктора Орбана в Москву и Пекин бойкоте председательства Венгрии в ЕС. Независимое государство нельзя наказывать за попытки установить диалог, подчеркнул президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Я хочу очень отчетливо сказать, что Словакия не будет во время председательства Венгрии в Совете Европейского союза присоединяться к каким-либо попыткам (бойкота) или активностям, направленным на бойкот венгерского председательства", - ответил Пеллегрини на вопросы прессы после встречи с венгерским президентом в Будапеште.
Словацкий политик подчеркнул: "Наоборот, я заверил господина президента, представители словацкого правительства будут участвовать во всех мероприятиях, которые будет организовывать Венгрия во время своего председательства".
Незадолго до встречи политиков премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что словацкие представители в ЕС не поддержат осуждение Венгрии за визит Виктора Орбана в Россию и КНР. "Не думаю, что кого-то нужно наказывать за стремление к диалогу. Словакия так делать не будет", - добавил президент.
Политика Орбана усугубила напряженную обстановку в Союзе. ЕС объявил бойкот
С июля этого года Венгрия является временным председателем Совета Европейского союза. Председательство предусмотрено правилами ЕС, однако неудобные для европейских государств политические решения венгерского премьер-министра уже становились причиной попыток лишить государство право занять пост страны-председателя. Этому предшествовал отказ Венгрии одобрить европейские инициативы по помощи Украине и введению очередного пакета санкций против Москвы.
Недавний визит Виктора Орбана в Москву и Пекин стал причиной резко негативной реакции как европейских государств, так и органов ЕС, а также предложений бойкотировать съезд комиссаров в Будапеште. Представители Еврокомиссии подчеркнули, что во время поездки венгерский политик не представлял ЕС.