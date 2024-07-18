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ФАС выдаст дочке "Лукойла" предписание из-за роста цен на топливо на АЗС

ФАС выдаст дочке "Лукойла" предписание из-за роста цен на топливо на АЗС - 18.07.2024, ПРАЙМ

ФАС выдаст дочке "Лукойла" предписание из-за роста цен на топливо на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цен на топливо на АЗС "Лукойла" в Пермском крае в период снижения биржевых цен, выдаст предписание об | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:02+0300

2024-07-18T11:02+0300

2024-07-18T11:02+0300

энергетика

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цен на топливо на АЗС "Лукойла" в Пермском крае в период снижения биржевых цен, выдаст предписание об устранении нарушений; компании грозит административный штраф, сообщила служба. "Пермское УФАС зафиксировало повышение цен на топливо на АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт". Ранее в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 выросли на 85 копеек", - сообщила служба. ФАС подчеркивает, что "объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали". В результате пермское УФАС возбудило против предприятия дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. "По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Компании будет выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ", - заключила ФАС.

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