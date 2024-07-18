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ФАС проработает нивелирование рисков при доставке топлива по ж/д

ФАС проработает нивелирование рисков при доставке топлива по ж/д - 18.07.2024, ПРАЙМ

ФАС проработает нивелирование рисков при доставке топлива по ж/д

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вместе с нефтяниками, нефтетрейдерами и потребителями прорабатывает решения для нивелирования рисков при... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:09+0300

2024-07-18T17:09+0300

2024-07-18T17:09+0300

энергетика

фас рф

топливо

железная дорога

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вместе с нефтяниками, нефтетрейдерами и потребителями прорабатывает решения для нивелирования рисков при доставке топлива по железной дороге, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Вопросы транспортировки и обеспечения регионов необходимым уровнем нефтепродуктов на постоянном контроле Минэнерго и ФАС России. Совместно с производителями, нефтетрейдерами и потребителями прорабатываются решения для нивелирования рисков при доставке топлива по железной дороге", - сказали в ФАС. Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на протокол заседания, что проектная рабочая группа ФАС, где представлены ведомства и широкий круг нефтяных компаний, отметила необходимость сохранения за нефтепродуктами третьей категории очередности в новой редакции правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Согласно документу, сложности с приемкой цистерн с нефтепродуктами, реализованными на бирже, сохраняются, и участники группы отмечают риски ухудшения ситуации при утрате приоритета, полученного в марте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, топливо, железная дорога