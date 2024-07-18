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Доля фунта стерлингов в расчетах через SWIFT достигла максимума
Доля фунта стерлингов в расчетах через SWIFT достигла максимума - 18.07.2024, ПРАЙМ
Доля фунта стерлингов в расчетах через SWIFT достигла максимума
Доля фунта стерлингов в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT в июне достигла максимума с начала года, составив 7,08%, следует из данных... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T08:57+0300
2024-07-18T08:57+0300
2024-07-18T08:57+0300
фунт стерлингов соединенного королевства
фунт стерлингов
swift
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Доля фунта стерлингов в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT в июне достигла максимума с начала года, составив 7,08%, следует из данных системы. На этом фоне существенно просела доля доллара: "американец" за месяц растерял 0,81 процентного пункта, опустившись до 47,08%. После небольшого роста месяцем ранее снова перешел к снижению и показатель по евро - за месяц доля этой валюты в расчетах через SWIFT уменьшилась на 0,13 пункта, до 22,72%. Юань, напротив, начал наращивать позиции, за месяц прибавив 0,14 пункта - до 4,61%. Это самый заметный показатель с марта этого года.
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фунт стерлингов, swift
Фунт стерлингов Соединенного королевства, фунт стерлингов, SWIFT
Доля фунта стерлингов в расчетах через SWIFT достигла максимума
Доля фунта стерлингов в расчетах через SWIFT в июне достигла максимума с начала года
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Доля фунта стерлингов в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT в июне достигла максимума с начала года, составив 7,08%, следует из данных системы.
На этом фоне существенно просела доля доллара: "американец" за месяц растерял 0,81 процентного пункта, опустившись до 47,08%.
После небольшого роста месяцем ранее снова перешел к снижению и показатель по евро - за месяц доля этой валюты в расчетах через SWIFT уменьшилась на 0,13 пункта, до 22,72%.
Юань, напротив, начал наращивать позиции, за месяц прибавив 0,14 пункта - до 4,61%. Это самый заметный показатель с марта этого года.