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Доля фунта стерлингов в расчетах через SWIFT достигла максимума

Доля фунта стерлингов в расчетах через SWIFT достигла максимума - 18.07.2024, ПРАЙМ

Доля фунта стерлингов в расчетах через SWIFT достигла максимума

Доля фунта стерлингов в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT в июне достигла максимума с начала года, составив 7,08%, следует из данных... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T08:57+0300

2024-07-18T08:57+0300

2024-07-18T08:57+0300

фунт стерлингов соединенного королевства

фунт стерлингов

swift

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Доля фунта стерлингов в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT в июне достигла максимума с начала года, составив 7,08%, следует из данных системы. На этом фоне существенно просела доля доллара: "американец" за месяц растерял 0,81 процентного пункта, опустившись до 47,08%. После небольшого роста месяцем ранее снова перешел к снижению и показатель по евро - за месяц доля этой валюты в расчетах через SWIFT уменьшилась на 0,13 пункта, до 22,72%. Юань, напротив, начал наращивать позиции, за месяц прибавив 0,14 пункта - до 4,61%. Это самый заметный показатель с марта этого года.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фунт стерлингов, swift