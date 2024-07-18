https://1prime.ru/20240718/gaz-850240559.html
Эксперт оценил вероятность поставок 110 миллиардов кубометров газа в Иран
Эксперт оценил вероятность поставок 110 миллиардов кубометров газа в Иран - 18.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность поставок 110 миллиардов кубометров газа в Иран
Описанные в иранских СМИ поставки почти 110 миллиардов кубометров газа из России в Иран ежегодно по 100 долларов за тысячу кубометров крайне маловероятны,... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T13:09+0300
2024-07-18T13:09+0300
2024-07-18T13:09+0300
энергетика
россия
иран
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Описанные в иранских СМИ поставки почти 110 миллиардов кубометров газа из России в Иран ежегодно по 100 долларов за тысячу кубометров крайне маловероятны, прокомментировал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "Газпром" и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) в июне подписали стратегический меморандум о поставках газа. Иран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или почти 110 миллиардов кубометров в год, сообщили иранские СМИ со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи. По его словам, газ по новому 30-летнему контракту будет поступать по Каспийскому морю, а создание необходимой инфраструктуры будет оплачено с российской стороны, имеющей опыт в строительстве морских трубопроводов. Оуджи уточнил, что годовая стоимость контракта будет составлять 10-12 миллиардов долларов, или около 100 долларов за тысячу кубометров. "На мой взгляд, реализация проекта в том виде, в котором он описан иранскими СМИ, крайне маловероятна. Цена примерно в 100 долларов за тысячу кубометров не позволит окупить строительство новой инфраструктуры, особенно настолько дорогостоящей как газопровод по дну Каспийского моря", - сказал Кауфман, напомнив, что цена в 100 долларов меньше той, по которой "Газпром" продает газ в страны СНГ. "Кроме того, сложно сказать, зачем Ирану настолько большой дополнительный объем газа", – добавил эксперт. РИА Новости направило запрос в "Газпром".
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_92920de6f661b061019e3ce4d7b0b95a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, газ
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, Газ
Эксперт оценил вероятность поставок 110 миллиардов кубометров газа в Иран
Эксперт назвал маловероятными поставки 110 млрд кубов газа из РФ в Иран в год
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Описанные в иранских СМИ поставки почти 110 миллиардов кубометров газа из России в Иран ежегодно по 100 долларов за тысячу кубометров крайне маловероятны, прокомментировал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
"Газпром" и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) в июне подписали стратегический меморандум о поставках газа. Иран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или почти 110 миллиардов кубометров в год, сообщили иранские СМИ со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи.
По его словам, газ по новому 30-летнему контракту будет поступать по Каспийскому морю, а создание необходимой инфраструктуры будет оплачено с российской стороны, имеющей опыт в строительстве морских трубопроводов. Оуджи уточнил, что годовая стоимость контракта будет составлять 10-12 миллиардов долларов, или около 100 долларов за тысячу кубометров.
"На мой взгляд, реализация проекта в том виде, в котором он описан иранскими СМИ, крайне маловероятна. Цена примерно в 100 долларов за тысячу кубометров не позволит окупить строительство новой инфраструктуры, особенно настолько дорогостоящей как газопровод по дну Каспийского моря", - сказал Кауфман, напомнив, что цена в 100 долларов меньше той, по которой "Газпром" продает газ в страны СНГ.
"Кроме того, сложно сказать, зачем Ирану настолько большой дополнительный объем газа", – добавил эксперт.
РИА Новости направило запрос в "Газпром".