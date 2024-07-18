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Эксперт оценил вероятность поставок 110 миллиардов кубометров газа в Иран

Эксперт оценил вероятность поставок 110 миллиардов кубометров газа в Иран - 18.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность поставок 110 миллиардов кубометров газа в Иран

Описанные в иранских СМИ поставки почти 110 миллиардов кубометров газа из России в Иран ежегодно по 100 долларов за тысячу кубометров крайне маловероятны,... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T13:09+0300

2024-07-18T13:09+0300

2024-07-18T13:09+0300

энергетика

россия

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газ

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Описанные в иранских СМИ поставки почти 110 миллиардов кубометров газа из России в Иран ежегодно по 100 долларов за тысячу кубометров крайне маловероятны, прокомментировал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "Газпром" и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) в июне подписали стратегический меморандум о поставках газа. Иран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или почти 110 миллиардов кубометров в год, сообщили иранские СМИ со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи. По его словам, газ по новому 30-летнему контракту будет поступать по Каспийскому морю, а создание необходимой инфраструктуры будет оплачено с российской стороны, имеющей опыт в строительстве морских трубопроводов. Оуджи уточнил, что годовая стоимость контракта будет составлять 10-12 миллиардов долларов, или около 100 долларов за тысячу кубометров. "На мой взгляд, реализация проекта в том виде, в котором он описан иранскими СМИ, крайне маловероятна. Цена примерно в 100 долларов за тысячу кубометров не позволит окупить строительство новой инфраструктуры, особенно настолько дорогостоящей как газопровод по дну Каспийского моря", - сказал Кауфман, напомнив, что цена в 100 долларов меньше той, по которой "Газпром" продает газ в страны СНГ. "Кроме того, сложно сказать, зачем Ирану настолько большой дополнительный объем газа", – добавил эксперт. РИА Новости направило запрос в "Газпром".

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россия, иран, газ