https://1prime.ru/20240718/gaz-850241700.html
Европейские цены на газ стабилизировались на балансе спроса и предложения
Европейские цены на газ стабилизировались на балансе спроса и предложения - 18.07.2024, ПРАЙМ
Европейские цены на газ стабилизировались на балансе спроса и предложения
Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в четверг стабилизировались благодаря балансу спроса и предложения. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:07+0300
2024-07-18T14:07+0300
2024-07-18T14:07+0300
рынки
мировой рынок газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в четверг стабилизировались благодаря балансу спроса и предложения.По состоянию на 08.23 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,40 евро, по 31,98 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.Контракты с поставкой на следующий день выросли в цене на 0,15 евро, до 31,67 евро за мегаватт-час.На британском рынке фьючерсы с поставкой в следующем месяце повысились на 0,6 пенса, до 74,15 пенса за терм."Что касается спроса, то здесь существенных изменений нет, хотя скорость ветра к концу недели усилится, а спрос на газ для электроэнергетики сократится", – пишет аналитик LSEG Саку Юсилла.По данным Elexon, в Великобритании пик генерации энергии на ветровых установках в четверг ожидается на отметке 6,9 гигаватт с ростом до 8,2 гигаватт в пятницу.Как показывают данные LSEG, предложение остается стабильным: суммарные поставки СПГ в Северо-Западную Европу ожидаются сегодня на уровне 1,478 гигаватт-часов в день, что примерно соответствует значениям среды."Газпром" сообщил, что в четверг поставит через Украину в Европу 42,4 млн кубометров газа, как и в среду.Рынок также ждет новостей о производстве СПГ компанией Freeport LNG в США, которая на этой неделе наращивает объемы в Техасе после ремонта, связанного с ураганом "Берил"."Freeport LNG вновь в центре внимания, учитывая неопределенность сроков полного восстановления…Хотя влияние этого фактора на цены вряд ли будет длительным, мировому рынку все равно нужно быть настороже на случай перебоев в поставках", – отметил вице-президент Rystad Energy Вэй Сюн.Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,29 евро, по 66,25 евро за тонну.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в четверг стабилизировались благодаря балансу спроса и предложения.
По состоянию на 08.23 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,40 евро, по 31,98 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.
Контракты с поставкой на следующий день выросли в цене на 0,15 евро, до 31,67 евро за мегаватт-час.
На британском рынке фьючерсы с поставкой в следующем месяце повысились на 0,6 пенса, до 74,15 пенса за терм.
"Что касается спроса, то здесь существенных изменений нет, хотя скорость ветра к концу недели усилится, а спрос на газ для электроэнергетики сократится", – пишет аналитик LSEG Саку Юсилла.
По данным Elexon, в Великобритании пик генерации энергии на ветровых установках в четверг ожидается на отметке 6,9 гигаватт с ростом до 8,2 гигаватт в пятницу.
Как показывают данные LSEG, предложение остается стабильным: суммарные поставки СПГ в Северо-Западную Европу ожидаются сегодня на уровне 1,478 гигаватт-часов в день, что примерно соответствует значениям среды.
"Газпром" сообщил, что в четверг поставит через Украину в Европу 42,4 млн кубометров газа, как и в среду.
Рынок также ждет новостей о производстве СПГ компанией Freeport LNG в США, которая на этой неделе наращивает объемы в Техасе после ремонта, связанного с ураганом "Берил".
"Freeport LNG вновь в центре внимания, учитывая неопределенность сроков полного восстановления…Хотя влияние этого фактора на цены вряд ли будет длительным, мировому рынку все равно нужно быть настороже на случай перебоев в поставках", – отметил вице-президент Rystad Energy Вэй Сюн.
Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,29 евро, по 66,25 евро за тонну.