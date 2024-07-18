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Европейские цены на газ стабилизировались на балансе спроса и предложения

Европейские цены на газ стабилизировались на балансе спроса и предложения - 18.07.2024, ПРАЙМ

Европейские цены на газ стабилизировались на балансе спроса и предложения

Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в четверг стабилизировались благодаря балансу спроса и предложения. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:07+0300

2024-07-18T14:07+0300

2024-07-18T14:07+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в четверг стабилизировались благодаря балансу спроса и предложения.По состоянию на 08.23 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,40 евро, по 31,98 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.Контракты с поставкой на следующий день выросли в цене на 0,15 евро, до 31,67 евро за мегаватт-час.На британском рынке фьючерсы с поставкой в следующем месяце повысились на 0,6 пенса, до 74,15 пенса за терм."Что касается спроса, то здесь существенных изменений нет, хотя скорость ветра к концу недели усилится, а спрос на газ для электроэнергетики сократится", – пишет аналитик LSEG Саку Юсилла.По данным Elexon, в Великобритании пик генерации энергии на ветровых установках в четверг ожидается на отметке 6,9 гигаватт с ростом до 8,2 гигаватт в пятницу.Как показывают данные LSEG, предложение остается стабильным: суммарные поставки СПГ в Северо-Западную Европу ожидаются сегодня на уровне 1,478 гигаватт-часов в день, что примерно соответствует значениям среды."Газпром" сообщил, что в четверг поставит через Украину в Европу 42,4 млн кубометров газа, как и в среду.Рынок также ждет новостей о производстве СПГ компанией Freeport LNG в США, которая на этой неделе наращивает объемы в Техасе после ремонта, связанного с ураганом "Берил"."Freeport LNG вновь в центре внимания, учитывая неопределенность сроков полного восстановления…Хотя влияние этого фактора на цены вряд ли будет длительным, мировому рынку все равно нужно быть настороже на случай перебоев в поставках", – отметил вице-президент Rystad Energy Вэй Сюн.Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,29 евро, по 66,25 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа