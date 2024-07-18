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СМИ: Чехия обвинила Германию в удержании полагающегося ей природного газа - 18.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: Чехия обвинила Германию в удержании полагающегося ей природного газа
СМИ: Чехия обвинила Германию в удержании полагающегося ей природного газа - 18.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Чехия обвинила Германию в удержании полагающегося ей природного газа
Прага обвинила Берлин в удержании полагавшихся Чехии объемов природного газа, следует из письма, полученного агентством Bloomberg. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T19:37+0300
2024-07-18T19:37+0300
экономика
газ
чехия
германия
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Прага обвинила Берлин в удержании полагавшихся Чехии объемов природного газа, следует из письма, полученного агентством Bloomberg. "Министр по вопросам энергетики Чехии Йозеф Сикела заявил, что оператор системы передачи трубопровода Gascade Gastransport GmbH снизил выходную мощность точки подключения на северо-западной границе его страны", — передает агентство со ссылкой на документ. Согласно данным агентства, Сикела сообщил комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон и главе германского минэкономики Роберту Хабеку о намерении оператора снизить с 1 октября пропускную мощность трубопровода с 69 до 14,5 гигаватт-час в точке подключения "Брандов". Отмечается, что меру планируется принять на фоне усилий ЕС по отказу от импорта российского природного газа, однако это может "пошатнуть дух единства" союза. Представитель оператора Gascade заявил агентству, что снижение пропускной способности трубопровода в точке подключения "Брандов" отражает факт недостатка объемов природного газа в самой Германии. В России неоднократно заявляли, что страны Запада совершили серьёзную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов. По мнению экспертов, такой шаг приведёт к ещё большей зависимости от российских поставок, поскольку цены на энергоносители будут выше.
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газ, чехия, германия
Экономика, Газ, ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ
19:37 18.07.2024
 
СМИ: Чехия обвинила Германию в удержании полагающегося ей природного газа

Bloomberg: Чехия обвинила Германию в удержании полагающегося ей природного газа

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Прага обвинила Берлин в удержании полагавшихся Чехии объемов природного газа, следует из письма, полученного агентством Bloomberg.
"Министр по вопросам энергетики Чехии Йозеф Сикела заявил, что оператор системы передачи трубопровода Gascade Gastransport GmbH снизил выходную мощность точки подключения на северо-западной границе его страны", — передает агентство со ссылкой на документ.
Согласно данным агентства, Сикела сообщил комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон и главе германского минэкономики Роберту Хабеку о намерении оператора снизить с 1 октября пропускную мощность трубопровода с 69 до 14,5 гигаватт-час в точке подключения "Брандов".
Отмечается, что меру планируется принять на фоне усилий ЕС по отказу от импорта российского природного газа, однако это может "пошатнуть дух единства" союза.
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16:21
Представитель оператора Gascade заявил агентству, что снижение пропускной способности трубопровода в точке подключения "Брандов" отражает факт недостатка объемов природного газа в самой Германии.
В России неоднократно заявляли, что страны Запада совершили серьёзную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов. По мнению экспертов, такой шаг приведёт к ещё большей зависимости от российских поставок, поскольку цены на энергоносители будут выше.
 
ЭкономикаГазЧЕХИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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