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Цены на газ в США выросли на 3% на меньшем, чем ожидалось, росте запасов

Цены на газ в США выросли на 3% на меньшем, чем ожидалось, росте запасов - 18.07.2024, ПРАЙМ

Цены на газ в США выросли на 3% на меньшем, чем ожидалось, росте запасов

Фьючерсы на природный газ в США в четверг подскочили примерно на 3% после падения накануне до минимума за 10 недель. Рост котировок связан с менее значительным, | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T20:04+0300

2024-07-18T20:04+0300

2024-07-18T20:04+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в четверг подскочили примерно на 3% после падения накануне до минимума за 10 недель. Рост котировок связан с менее значительным, чем ожидалось, увеличением запасов газа на прошлой неделе.Кроме того, котировки получили поддержку от прогнозов возвращения жаркой погоды в конце июля и начале августа, которая должна привести к повышению спроса на газ для выработки электроэнергии для кондиционеров.Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что запасы газа в США за неделю по 12 июля увеличились всего на 10 млрд кубических футов. Как отметили трейдеры, нефтегазовые компании на прошлой неделе использовали запасы для удовлетворения спроса на электроэнергию для кондиционеров.Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост запасов на 27 млрд кубических футов, а на аналогичной неделе прошлого года запасы подскочили на 43 млрд кубических футов. Средний рост за 2019-2023 годы в это время года составлял 49 млрд кубических футов.По словам трейдеров, рост запасов оказался ниже стандартных уровней по итогам 9 из последних 10 недель, поскольку из-за падения цен в феврале и марте до минимумов за три с половиной года некоторые производители сократили добычу ранее в этом году. Однако рост котировок апреле, мае и июне вынудил такие добывающие компании, как EQT и Chesapeake Energy, активизировать буровые работы.По данным аналитиков, запасы газа в хранилищах теперь превышают норму для этого времени года примерно на 17%.Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX по состоянию на 14.48 по Гринвичу подорожали на 6,1 цента, или 3%, до 2,096 доллара за млн БТЕ.В среду августовские фьючерсы снизились примерно на 7% до минимума со 2 мая в свете прогнозов менее жаркой, чем ожидалось ранее, погоды в следующие две недели и падения поставок на экспортные СПГ-терминалы из-за остановки завода Freeport LNG в Техасе в связи с ураганом "Берил". Freeport на этой неделе начала поставлять небольшие объемы газа на фоне восстановления работы терминала.После сегодняшнего роста фьючерсы вышли с территории технической перепроданности впервые за четыре дня.По данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США за истекший период июля выросла до 102,2 млрд кубических футов в день против среднего июньского значения 100,1 млрд кубических футов в день и 17-месячного майского минимума 99,4 млрд кубических футов в день.Согласно метеопрогнозам, погода в 48 континентальных штатах до 25 июля включительно будет преимущественно соответствовать нормам, а затем будет выше нормы минимум до 2 августа.Учитывая прогнозы менее жаркой погоды в ближайшее время, LSEG ожидает, что средний спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, опустится с 105,6 млрд кубических футов в день на этой неделе до 103,6 млрд кубических футов в день на следующей неделе.Поставки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов за истекшую часть июля снизились до 11,6 млрд кубических футов в день после закрытия терминала Freeport LNG. В июне поставки составили 12,8 млрд кубических футов в день, а рекордный максимум 14,7 млрд кубических футов был достигнут в декабре 2023 года.

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рынки, мировой рынок газа